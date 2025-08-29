Segundo Tribunal Electoral fija audiencia que podría inhabilitar a Daniel Jadue como candidato

Este viernes, el Segundo Tribunal Electoral agendó para el lunes 1 de septiembre, a las 14:30 horas, la audiencia en la que se revisará la situación del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), acusado por una serie de delitos vinculados a su gestión en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

La instancia, a la que el excandidato presidencial del Partido Comunista podrá concurrir de manera telemática, podría determinar si queda o no habilitado para competir como candidato a diputado por el Distrito 9 en noviembre próximo. En paralelo, el tribunal solicitó un informe al Poder Judicial sobre su situación procesal: “Pídase asimismo informe, por la vía más expedita, al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, acerca de la situación procesal de Oscar Daniel Jadue Jadue (…), el que deberá evacuarse dentro de 48 horas”.

Según abogados consultados, de confirmarse las acusaciones, Jadue podría perder sus derechos políticos, ya que tanto la Constitución como la legislación vigente establecen que una persona acusada por un delito que contempla pena aflictiva queda inhabilitada para sufragar y postular a cargos de representación popular.

El escenario se agrava por la magnitud de los cargos que enfrenta. El Ministerio Público lo acusa de fraude al fisco, solicitando 12 años de presidio; estafa, con una pena de 3 años y un día; cohecho, por el que se piden 820 días; y delitos concursales, con una sanción de 541 días. En total, Jadue arriesga hasta 18 años de cárcel y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Si el tribunal ratifica su inhabilitación, el Partido Comunista deberá recalcular su estrategia electoral en un distrito clave de la Región Metropolitana.