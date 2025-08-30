Matthei insiste en críticas a Kast por proponer cambios a reforma de pensiones y las amplía a Jara

La candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI), intensificó sus cuestionamientos a José Antonio Kast, por los aspectos que plantea modificar de la reforma de pensiones y la aparente falta de equipos capacitados para administrar el Estado. Sin embargo, su crítica no se limitó al exgremialista; ahora también se apuntó a la candidata del bloque oficialista, Jeannette Jara.

Matthei, mientras realiza una gira de tres días por Magallanes, expresó también su preocupación por la falta de efectivos a cargo de la seguridad del país. “Nos faltan 35.000 carabineros, nos faltan también la PDI (…) al principio (del Gobierno) tenemos que involucrar a las Fuerzas Armadas en el cuidado de las fronteras”, afirmó en una entrevista en esa ciudad.

Poco después lanzó sus reparos a Kast y su programa. “Nosotros tenemos gente muy buena, y eso significa que vamos a hacer un gobierno muy práctico. Nada de ideologías acá”, partió diciendo, en radio El Pingüino de Magallanes, Evelyn Matthei, en alusión a Kast y Jara.

“Nos demoramos 10 años en llegar a una ley de pensiones y resulta que ahora un extremo la quiere desarmar, y el otro extremo también la quiere desarmar. Yo digo, no, pues si ya llegamos a un acuerdo, mantengamos ese acuerdo y vamos a otro problema que tenemos que solucionar, como por ejemplo las listas de espera, como por ejemplo la gente que se está muriendo de cáncer porque no recibe una un tratamiento a tiempo”, agregó Matthei desde Punta Arenas.

Sus palabras llegan luego de que el viernes desde el comando de la candidata presidencial, los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), ambos miembros del comité político de Matthei, salieron a cuestionar públicamente la propuesta de Kast denominada “Chao Préstamo”, que busca eliminar el préstamo de las personas al Estado establecido en la reforma de pensiones y que ha suscitado controversia ha suscitado controversia en diversos sectores políticos.

La moción del candidato republicano, presentada en su programa, plantea reemplazar el préstamo de los fondos de cotización al Estado por su inversión en instrumentos financieros, bajo condiciones de mercado, con el fin de que “todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”.

Matthei también cuestionó “al otro extremo”, debido a que la aspirante comunista Jeannette Jara y un sector de su partido plantearon en julio, tras ganar las primarias, su compromiso con continuar con la iniciativa del “No más AFP”.

“Evidentemente nosotros vamos a seguir adelante con el No+AFP, de eso no hay ninguna duda”, dijo Jara en una entrevista en radio Cooperativa, aunque en las últimas semanas expresó que se concentrará, de ganar las elecciones de noviembre, en la implementación de la reforma de pensiones.

Con sus declaraciones, Matthei apunta a consolidar su posición en el debate sobre la reforma previsional, donde Kast ha mostrado la postura más crítica.

Matthei hace algunos días, ya había cuestionado al exdiputado gremialista. La exministra de Piñera aseguró que el programa de los republicanos no era posible de financiar.