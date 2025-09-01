Al Pan Pan: Ignacio Walker y Ximena Rincón sobre relación Carmona-Jara y “Chao Préstamo” de Kast

Las críticas del presidente del PC, Lautaro Carmona, a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, generaron tensiones en la candidatura presidencial de Jeannette Jara y también con el Socialismo Democrático. Por ejemplo, hubo dimes y diretes entre la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa y el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, e incluso en el gabinete, con declaraciones cruzadas entre el titular de educación, Nicolás Cataldo, y la de Mujer, Antonia Orellana.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el panorama electoral con el doctor en Ciencias Políticas y exmilitante de la DC Ignacio Walker.

También conversamos con la senadora por el Maule y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, con quien abordamos la propuesta presidencial “Chao Préstamo” de José Antonio Kast, que alteraría de manera fundamental la reforma de pensiones alcanzada en enero pasado. Esto le ha valido duras críticas no solo desde el oficialismo, sino que también por parte de la oposición y en particular por parte de su competidora directa, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI).