Con guiño a Piñera y nuevo eslogan Matthei busca blindar su campaña frente a Kast

La imagen fue cuidadosamente diseñada: Evelyn Matthei rodeada de parlamentarios de Chile Vamos, figuras de Demócratas y Amarillos, y una nutrida representación de exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera. El acto, organizado con apoyo de la hija del exmandatario, Magdalena Piñera, no solo marcó un relanzamiento de campaña. También fue un gesto político destinado a sellar la lealtad del piñerismo en momentos en que algunos de sus rostros han dado señales de apoyo al republicano José Antonio Kast.

El nuevo eslogan, “Chile, un solo equipo”, reemplaza al anterior —“Valentía para gobernar, cercanía para escuchar”—, que nunca logró plena adhesión. Con él, Matthei intenta proyectar un relato “más amplio y cohesionado”, que conecte con la diversidad social y a la vez con la idea de unidad que, según su equipo, resulta clave en un escenario de voto obligatorio y fuerte dispersión electoral.

En su discurso, la exalcaldesa no solo apeló a la esperanza y la seguridad como ejes de su programa, sino que reivindicó la herencia del expresidente Piñera. “Tenemos la oportunidad histórica de retomar la senda del progreso, la misma que nos permitió recuperar la democracia y construir acuerdos transversales, como los alcanzados durante los gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera”, afirmó ante la ovación de los presentes.

La estrategia no es casual. En el comando reconocen que Kast representa la principal amenaza en la primera vuelta, sobre todo por su avance en captar figuras del piñerismo con experiencia de Estado. Por eso, uno de los focos inmediatos será destacar políticas sociales asociadas al gobierno del exmandatario, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Este lunes, la ex primera dama Cecilia Morel lo reforzó en redes sociales, subrayando que la PGU “se promulgó durante el gobierno de Sebastián Piñera, mi marido”.

Más temprano, en Radio Pauta, el coordinador político de la campaña, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), fue directo: “En septiembre parte la tierra derecha de la campaña. Ya no se trata de primeras sensaciones, sino de diferenciar propuestas, ideas y capacidades”.

La narrativa busca blindar a Matthei frente a Kast, reivindicar logros recientes de la centroderecha y proyectar una candidatura de unidad que trascienda a Chile Vamos. Como cerró la propia abanderada: “La esperanza es nuestra estrategia y la unidad es nuestra fuerza. Chile, un solo equipo”.