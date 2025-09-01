Fallece a los 85 años Alejandro Goic, obispo emérito de Rancagua

El Obispado de Rancagua confirmó este lunes el fallecimiento de monseñor Alejandro Goic Karmelic, obispo emérito de la diócesis, a los 85 años de edad.

El religioso permanecía internado en la Clínica Isamédica de Rancagua, en un delicado estado de salud.

Goic lideró la diócesis de Rancagua entre 2004 y 2018, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia tras haber cumplido los 75 años, edad límite establecida para los obispos en funciones.

También fue presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, desempeñando un rol destacado en la jerarquía de la Iglesia Católica.

En un comunicado, la diócesis expresó: “Rogamos a toda la comunidad eclesial y a quienes lo conocieron unirse en oración por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares y cercanos”.

Además, informaron que en las próximas horas se dará a conocer el detalle de sus funerales.