Gabriela Clivio descarta “emergencia económica” de Kast: “Las emergencias están en otro lado”

Gabriela Clivio, economista y académica de la Universidad de Chile, puso en duda la definición de “emergencia económica” utilizada por el republicano José Antonio Kast en su programa presidencial. A propósito del último Imacec de julio, que creció 1,8%, Clivio sostuvo que, aunque el crecimiento es bajo, no configura una emergencia como plantea el candidato republicano.

“Me parece que la emergencia está en otros lados, en la inseguridad, las listas de espera, el desempleo de las mujeres o la inmigración descontrolada”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

La economista explicó que en el ámbito económico “igual vamos a tener un crecimiento positivo, paupérrimo, pero positivo”, lo que atribuyó principalmente a la autonomía del Banco Central, que permitió bajar la inflación desde casi 14% hasta situarla dentro del rango meta.

Respecto del desempeño del gobierno, Clivio señaló que este será “el de peor crecimiento en los últimos 30 años”, aunque subrayó que “el crecimiento es lo único que le ha salido relativamente bien”, pese a no haber sido nunca un foco del Ejecutivo.