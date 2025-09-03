Canciller Van Klaveren: “Necesitamos más reflexión para enfrentar convulsa realidad internacional”

La política exterior chilena y los desafíos de un escenario internacional convulso marcaron la conferencia ofrecida por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, en la Universidad Central de Chile. La actividad, organizada por el recién creado Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI), congregó en el aula magna Fundadores de la Casa de Estudios, a autoridades universitarias, representantes diplomáticos, académicos y estudiantes, en un espacio concebido para fortalecer el análisis crítico y el vínculo entre la academia y la política internacional.

El rector de la U. Central, Santiago González, inauguró la jornada destacando la complejidad del contexto mundial, donde aseguró que “los conflictos bélicos actuales y las tensiones económicas están teniendo un impacto profundo en el orden internacional”. Además, advirtió que el escenario se orienta hacia “un orden internacional más fragmentado y multipolar, con menor capacidad de corrección global y un debilitamiento de las instituciones multilaterales”.

La autoridad centralina resaltó la importancia del CEPI en este escenario. “Desde la Universidad Central vemos con preocupación la evolución de los conflictos internacionales y estamos atentos a promover el diálogo y el análisis del devenir de la política internacional, aportando desde la academia con un análisis crítico y razonado”.

Posteriormente, el director del CEPI, Edgardo Riveros Marín, enfatizó que el centro busca contribuir a la reflexión estratégica sobre los grandes temas internacionales. En ese contexto, subrayó la relevancia de la trayectoria del ministro, afirmando que “el canciller van Klaveren es un reconocido académico, cuyos escritos son citados y consultados ampliamente, y esa vasta vida académica le otorga una consolidación muy importante en la conducción de la política exterior de nuestro país”.

Canciller valoró la creación del CEPI

En su intervención, el canciller Alberto van Klaveren felicitó a la Universidad Central por la puesta en marcha del CEPI. “Quiero felicitar a la Universidad Central por crear este centro, es un paso relevante en un momento en que necesitamos más reflexión, en que necesitamos más herramientas para analizar esta realidad convulsa que estamos enfrentando en el ámbito internacional”, expresó. Agregó que se trata de “una muy buena noticia” y manifestó su expectativa respecto a las contribuciones académicas que genere: “Esperamos ansiosamente los primeros enfoques y aportes que nos puedan hacer en las distintas áreas que configuran la realidad internacional”.

El ministro también destacó el rol de las universidades en el diseño y evaluación de la política exterior. “Yo diría que es un papel absolutamente central, porque todas las políticas públicas requieren de insumos, y una parte de esos insumos es la información y todo el trabajo de análisis que pueda provenir justamente del medio universitario”, afirmó. En ese sentido, valoró la complementariedad entre investigación y acción diplomática: “Creemos que ahí hay un papel muy central y una gran complementariedad entre lo que es el trabajo académico en materia de política exterior y lo que es la ejecución de la política exterior”.

Reflexiones finales

El cierre estuvo a cargo del presidente de la Honorable Junta Directiva de la Universidad Central, doctor Patricio Silva Rojas, quien reflexionó sobre la misión de las universidades y la relevancia del diálogo como herramienta diplomática. “La única manera que tenemos y que hemos aprendido en la historia de la humanidad para evitar la guerra es justamente fomentar el diálogo, y eso hace la diplomacia”, afirmó, subrayando que las instituciones de educación superior deben contribuir a la paz y a la cooperación internacional.

Finalmente, Silva reafirmó los principios de la U. Central. “Adherimos a la libertad, a la tolerancia, al libre examen y a la posibilidad real de escudriñar más allá de lo que nos presentan los medios de comunicación”. Recalcó que las universidades deben estar “inmersas en la sociedad que uno vive y convive” y no concebidas como espacios aislados, porque de esa forma pueden cooperar a la tranquilidad social y “a la mejoría de la situación que nos invade y conmueve nuestras conciencias”.