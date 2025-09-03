Data Influye: 42% se mantiene optimista en proyecciones del próximo gobierno
La encuesta Data Influye de agosto reveló que un 42% se muestra optimista ante el próximo gobierno, mientras que Jeannette Jara lidera las preferencias presidenciales con 27%, seguida de José Antonio Kast (22%) y Evelyn Matthei (13%).
La encuesta Data Influye de agosto, elaborada por Tú Influyes, mostró que ante la pregunta “Pensando en Chile y el futuro con el próximo gobierno que resulte elegido en la elección presidencial, ¿qué cree Ud. que ocurrirá en el país?”, el 42% de los consultados se manifiesta optimista respecto de las proyecciones del próximo gobierno, con el crecimiento económico, la seguridad y la tranquilidad como principales expectativas.
Sin embargo, un 16% cree que todo seguirá igual y un 10% anticipa conflictos políticos.
En el plano económico, un 43% considera que la economía progresará en 2025, aunque un 48% estima que la recuperación demorará más de dos años. A nivel personal, el 45% de los encuestados evalúa su situación como “ni buena ni mala”.
Situación presidencial
En cuanto al escenario presidencial, la candidata oficialista Jeannette Jara lidera las preferencias con un 27%, seguida por el republicano José Antonio Kast con 22% y Evelyn Matthei (Chile Vamos) con 13%.
Kast se impone en atributos como crecimiento económico (23%) y tranquilidad (22%), mientras que Jara encabeza en gobernabilidad con 25%.
El estudio incluyó 1.574 entrevistas, con una tasa efectiva de respuesta del 15,9%, y se aplicó sobre un panel de 9.845 envíos. Los datos fueron estratificados por nivel socioeconómico y zona geográfica, aunque no por sexo ni edad.