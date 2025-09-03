Data Influye: 42% se mantiene optimista en proyecciones del próximo gobierno

La encuesta Data Influye de agosto, elaborada por Tú Influyes, mostró que ante la pregunta “Pensando en Chile y el futuro con el próximo gobierno que resulte elegido en la elección presidencial, ¿qué cree Ud. que ocurrirá en el país?”, el 42% de los consultados se manifiesta optimista respecto de las proyecciones del próximo gobierno, con el crecimiento económico, la seguridad y la tranquilidad como principales expectativas.

Sin embargo, un 16% cree que todo seguirá igual y un 10% anticipa conflictos políticos.

En el plano económico, un 43% considera que la economía progresará en 2025, aunque un 48% estima que la recuperación demorará más de dos años. A nivel personal, el 45% de los encuestados evalúa su situación como “ni buena ni mala”.

Situación presidencial

En cuanto al escenario presidencial, la candidata oficialista Jeannette Jara lidera las preferencias con un 27%, seguida por el republicano José Antonio Kast con 22% y Evelyn Matthei (Chile Vamos) con 13%.

Kast se impone en atributos como crecimiento económico (23%) y tranquilidad (22%), mientras que Jara encabeza en gobernabilidad con 25%.

El estudio incluyó 1.574 entrevistas, con una tasa efectiva de respuesta del 15,9%, y se aplicó sobre un panel de 9.845 envíos. Los datos fueron estratificados por nivel socioeconómico y zona geográfica, aunque no por sexo ni edad.