Destituyen a cuatro funcionarios del Hospital de Osorno por torturas a extrabajador con TEA

El Ministerio de Salud confirmó la destitución de cuatro funcionarios del Hospital de Osorno tras conocerse registros de torturas y vejámenes cometidos entre 2018 y 2020 contra un extrabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Según el comunicado oficial, el mismo día en que se difundieron los videos, la ministra Ximena Aguilera instruyó al Servicio de Salud de Osorno adoptar medidas inmediatas.

Con base en los sumarios administrativos, se ejecutaron las sanciones que derivaron en la salida de los responsables. Además, se designó un enviado especial y se remitieron todos los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En paralelo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales ordenó un nuevo sumario administrativo para investigar la omisión de denuncia de los directivos de la época y revisar los procedimientos que habían concluido en sobreseimiento.

La Fiscalía abrió de oficio una investigación penal, desmintiendo lo declarado por la dirección del hospital y del servicio de salud, quienes aseguraron haber denunciado los hechos en 2024. La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, aclaró que no había registros previos de estas agresiones.