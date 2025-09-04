Ossandón y bots de ultraderecha: “Si no soy capaz de poner mi nombre para opinar, estoy muy mal”

La diputada RN Ximena Ossandón reaccionó a los reportajes de El Mostrador y CHV Noticias que revelaron el uso de bots y cuentas anónimas para hostigar y difamar a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei y otros actores políticos, algunos vinculados a la campaña de José Antonio Kast en 2021. En particular, criticó que Patricio Góngora, miembro del directorio de Canal 13, sea señalado como responsable de la cuenta @Patitoo_Verde.

“Este señor Góngora tendrá que dar explicaciones”, afirmó Ossandón en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, “pero no hay solo una persona, son muchas personas que están haciendo lo mismo”, calificando como “muy brutal y doloroso” el efecto de estas ofensivas digitales.

La parlamentaria sostuvo que se trata de un problema “ético y moral”, porque “si yo como persona no soy capaz de poner mi nombre para dar mi opinión en una red social, quiere decir que estoy muy mal”.

Sobre la práctica de usar cuentas falsas, advirtió: “Este tema de los bots es muy peligroso que nos acostumbremos. Que empiecen a través de bots a crearse realidades ficticias. Estas personas se cubren a través del anonimato y empiezan a influir en la opinión pública. En lo personal es muy brutal y doloroso. Yo podría nombrar varias cuentas que no son capaces de aportar absolutamente nada, sino que solo hacen destruir, tomando cualquier cosa, con mucha habilidad. y disponibilidad de tiempo, porque están como 24 horas en este tema”.

Consultada sobre una posible investigación en el Partido Republicano, Ossandón recalcó que esto “corre para todos”, revelando que incluso a ella le han ofrecido usar “granjas” de bots: “Uno tiene que decir inmediatamente no. Evelyn Matthei, Jeannette Jara o José Antonio Kast van a ser Presidenta de la República no para los bots, van a ser Presidenta de la República para solucionar los problemas de la gente real. Y no lo que el asfixio que se está dando hoy día con tanta brutalidad y con tanta falsedad también a través de las redes sociales”.