Senador Walker (Dem): hubo “petición del comando de Jara” para rechazar multa del voto obligatorio

El senador Matías Walker (Demócratas) acusó “cálculo electoral” en el rechazo y cuestionó la actitud del oficialismo, tras el rechazo en la Cámara de Diputados a las multas del voto obligatorio.

“Eso es un escándalo, porque si el voto es obligatorio, vota más gente. Si el voto es voluntario, los extremos movilizan a su electorado convencido y vota menos gente, y eso es profundamente antidemocrático”, dijo en conversación con Emol.

El debate por las multas del voto obligatorio sumó nuevas tensiones tras la votación, donde se rechazó la indicación de la diputada Joanna Pérez (Dem) que buscaba sancionar con entre 0,5 y 3 UTM ($34 mil a $207 mil) a los chilenos que no concurran a sufragar, manteniendo sin sanción a los extranjeros.

Walker fue más allá y apuntó directamente al entorno de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC): “Acá yo creo que hubo una petición desde el comando de Jeannette Jara para que se rechazara el restablecimiento del voto obligatorio”.

El parlamentario adelantó que las multas se repondrán en el Senado y aseguró que ya existe un acuerdo con el Gobierno para avanzar en esa línea: “Esperamos que eso sea lo antes posible”.