Lagos Weber dice que Kast está “contento” con los bots: “Nunca ha dicho que no los respalda”

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero del comando de Jeannette Jara, emplazó al candidato republicano José Antonio Kast tras la polémica por la renuncia de Patricio Góngora al directorio de Canal 13, acusado de manejar campañas de bots contra Evelyn Matthei, Jara y el gobierno.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Lagos Weber señaló que Kast “nunca ha dicho yo no respaldo a aquellos que dirigen bots, aunque sea para favorecer mi campaña”.

Según el parlamentario, al republicano “le gustan los bots que lo apoyan, aunque esos bots denigren personas, hagan aparecer candidaturas con serios problemas de salud mental, como lo hicieron de manera injusta con Evelyn Matthei, o ataques arteros contra Jeannette Jara”.

“El tema concreto es que José Antonio Kast nunca responde las preguntas que se le hacen para que aclare (…) nunca ha dicho algo muy sencillo: no respaldo los mensajes de odio aunque favorezcan mi campaña. Nunca lo ha hecho”, recalcó, reiterando que “José Antonio Kast está contento con los bots”.

El vocero del comando de Jara advirtió además que Kast “ensucia todo el tiempo de manera tranquila, serena, muy calmado. Y yo calmadamente le quiero decir a los chilenos que ese tipo de liderazgo no es un liderazgo que nos haga bien”.

Sobre el rol de Góngora, Lagos Weber lo calificó como un hecho “grave, serio, preocupante, porque hablamos de alguien que utilizaba su cargo para perjudicar cierta visión de los chilenos y chilenas, pero amparándose en el anonimato”. Agregó que, si bien desconoce las razones detrás de su salida, “ese alejamiento al menos es una señal positiva”.

Asimismo, desestimó comparaciones con el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, que suele opinar públicamente sobre política: “Equipararlo con lo de los bots, que actúan a rostro cubierto diciendo mentiras y difundiendo videos falsos que simulan problemas de salud mental, no me parece equiparable. Una cosa es opinar de cara a la gente, otra es operar encubierto para dañar y mentir”.