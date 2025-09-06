La embestida judicial contra juez que investiga causas de Derechos Humanos

El 15 de noviembre de 2023, el ministro Álvaro Mesa –presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco y juez especial en DD.HH.– condenó a Raimundo García Covarrubias, Pablo Gran López y Pedro Tichauer Salcedo a presidio perpetuo como cómplices en el caso “Asalto al polvorín” (ejecución de siete prisioneros políticos en 1973).