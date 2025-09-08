Daniel Mansuy: “El gran test de madurez” del FA será ser oposición de un gobierno de derecha

En su libro “Los inocentes al poder”, el doctor en ciencia política Daniel Mansuy analizó a la generación política que fundó el Frente Amplio tras las movilizaciones estudiantiles de 2011. Aunque el bloque alcanzó rápidamente la presidencia con Gabriel Boric, los problemas no tardaron en aparecer, especialmente tras el fracaso de la primera propuesta constitucional.

Ahora, el escenario para el FA es ser un eventual partido de oposición de cara a un próximo gobierno de derecha. Sobre esto conversó Mansuy en Al Pan Pan con Mirna Schindler, asegurando que esa situación será “el gran test de la madurez”.

En esa linea, advirtió que si José Antonio Kast (Republicanos) o Evelyn Matthei (Chile Vamos) llegaran a La Moneda, se abriría la interrogante de si el FA aplicará la misma lógica de acuerdos que hoy defiende el Presidente Boric: “A mí me huele que va a haber una división entre los sectores más socialdemócratas y los sectores más autonomistas (…) pero es la gran pregunta respecto de la madurez del Frente Amplio”.

El politólogo insiste en que la disyuntiva no será menor: “El gran test para el Frente Amplio va a ser si va a haber voluntad de colaboración cuando sea una oposición o van a hacerle una oposición parecida a la del presidente Piñera. Yo quiero creer que van a querer colaborar, pero naturalmente que está por verse”.

Mansuy advierte que el contexto no da margen para repetir escenarios de bloqueo: “Chile en este escenario polarizado y fragmentado no resiste muchos gobiernos más. Mientras antes salgamos de esto, antes podremos encontrar respuesta a las múltiples crisis que tenemos”.

Y agrega que no será lo mismo enfrentar a Kast que a Matthei, aunque en ambos casos habrá presión por definirse: “Obviamente van a ser una oposición más dura si es que gana Kast, pero en los dos casos va a estar la prueba de colaborar si es que hay proyectos en los cuales hay que colaborar. Esa va a ser una primera prueba”.