DC acusó al alcalde de Concepción de contratar a militantes PSC en la municipalidad

La Democracia Cristiana (DC) acusó al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, de contratar una veintena de militantes PSC, quienes fueron candidatos en las últimas elecciones a concejal y consejeros regionales.

Desde la municipalidad, respondieron que contrataron a personas de confianzas para el alcalde, mencionando que el exalcalde, Álvaro Ortiz, hizo lo mismo.

El edil de la DC, Óscar Ramírez, en la última sesión de Concejo, denunció que el municipio ha contratado a 21 militantes del PSC. Por su parte, el alcalde respondió que las personas referidas en la acusación tienen un compromiso con su programa de gobierno y que no son tantas en comparación a las que dejó Ortiz, según indicó, son 300.

El concejal, Daniel Pacheco (PSC), manifestó que Ramírez realizó esa acusación para “jugar el empate”, ya que lo mencionó como respuesta a la resolución de la Contraloría que denegó algunos nombramientos que dejó el exalcalde antes de entregar el municipio. También, hizo una diferencia entre contratar a profesionales con experiencia y a amigos de partido.