GADFA presenta propuestas para mejorar la Defensa y las FFAA

El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) presentó su propuesta “Defensa Nacional para el Siglo XXI: Ejes Programáticos Institucionales 2026-2030”, que busca rediseñar de manera integral la política de defensa y el rol de las Fuerzas Armadas en Chile.

El documento plantea que los objetivos de la Defensa deben orientarse bajo principios de legítima defensa y cooperación internacional, con la meta de consolidar una Zona de Paz Sudamericana. Se propone además una nueva relación entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa, y la conformación de una fuerza militar conjunta bajo mando civil efectivo, eliminando la autonomía corporativa y asegurando sostenibilidad financiera.

En materia institucional, se plantea una reforma del Ministerio de Defensa, ampliando la planta civil y creando una carrera funcionaria especializada. También se sugiere otorgar al Estado Mayor Conjunto un mando permanente en tiempos de paz y guerra, y redefinir la ANEPE (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos), separando funciones estratégicas y docentes. Además, se busca reemplazar al Consejo de Seguridad Nacional por un Consejo de Política Exterior y Defensa Nacional, con asesoría permanente al Presidente.

En cuanto a la política militar, el grupo propone modernizar la carrera castrense, aumentar los años de servicio, retirar a las FFAA de misiones no militares internas y evaluar el sistema previsional. También se busca instituir el servicio militar voluntario y ofrecer un servicio civil alternativo.

Otro eje relevante son los derechos humanos: se propone crear un Ombudsperson para las FFAA, independiente del gobierno y con capacidad de fiscalizar denuncias de corrupción, malos tratos y condiciones laborales. Asimismo, se plantea reformar la educación en las escuelas matrices para incluir formación en derechos humanos, promover la integración de mujeres y minorías y garantizar gratuidad en el acceso.

En el plano internacional, se impulsa la creación de una Zona de Paz Sudamericana mediante medidas de confianza mutua, transparencia en el gasto militar y control de compras de armas, además de fortalecer la presencia civil en la Antártica y la cooperación naval con Australia, Francia y Nueva Zelanda.

Finalmente, GADFA propone completar la reforma de la Justicia Militar, adecuándola plenamente al marco democrático.