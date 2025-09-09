Senado: comisión aprueba multa por no votar, la fija entre $34 mil y $103 mil y pasa a Sala

La comisión de Gobierno del Senado aprobó esta tarde la indicación presentada por el Ejecutivo en el marco del proyecto de voto obligatorio, reponiendo la norma rechazada la semana pasada en la Cámara de Diputados. Esa votación había desencadenado una crisis entre el gobierno y la oposición porque no se respetó un acuerdo y el proyecto llegó sin multas al Senado.

La propuesta establece una multa que va desde 0,5 a 1,5 UTM, es decir, entre $34.632 y $103.897.

Durante la sesión se analizaron tres alternativas: la del Ejecutivo, otra impulsada por senadores oficialistas y una de la oposición. Finalmente, se impuso la fórmula presentada por el Gobierno.

Con esta votación, la norma fue despachada a la Sala del Senado para su discusión y votación definitiva.