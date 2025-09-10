Diputado Leal (UDI): si Matthei sigue subiendo en encuestas, “los primeros se van a poner nerviosos”

El diputado por La Araucanía y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, destacó el repunte de Evelyn Matthei en las encuestas de las últimas semanas y aseguró que, de consolidarse la tendencia, la candidata de ChileVamos entrará en competencia directa por la segunda vuelta presidencial.

“Si el próximo domingo Evelyn sube 2 puntos en las encuestas nuevamente, le aseguro que los primeros se van a empezar a poner nerviosos”, afirmó el parlamentario en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, subrayando que la campaña “se ordenó” y que ahora existe “un segundo aire” en el comando.

Leal admitió que hubo “dos meses de bajada” en las encuestas, pero señaló que “en las últimas semanas, al menos en cuatro encuestas, se observa un repunte entre dos y cuatro puntos”, lo que generó “nueva energía en el comando”.

Recalcó que ningún parlamentario de su bancada está distante de la candidata: “Todos nos vamos a sacar fotos con Evelyn Matthei, todos vamos a estar en las radios y redes sociales con ella”.

El diputado agregó que la estrategia ahora apunta a ser “convocante a muchos sectores más allá de la derecha”, incluyendo al centro y a votantes moderados.

“Yo creo que los extremos no le hacen bien a Chile (…) Si el próximo domingo Evelyn sube dos puntos en la encuesta nuevamente, le aseguro que los primeros se van a empezar a poner nerviosos”, reiteró.