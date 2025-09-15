Ricardo Mewes llama a la calma: no va a “quedar la escoba en Chile” si gana Jara

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, abordó el escenario presidencial y la polarización que observa en la política chilena. A través de su rol en fundaciones y asociaciones gremiales, ha seguido de cerca la campaña y se mostró crítico frente al clima de confrontación.

En conversación con el diario La Tercera, analizó el último debate televisivo: “En general he visto un clima de polarización muy profundo que no me gusta. Algunos candidatos que, en lugar de preocuparse de plantear propuestas que Chile necesita y que la gente necesita, se han dedicado a denostar a otros candidatos o candidatas”.

Agregó que le sorprendió “la actitud de Franco Parisi, muy misógino, en el trato hacia Evelyn Matthei en particular, o un Marco Enríquez también muy violento (…) Lo mismo José Antonio Kast hacia Jeannette Jara”. Según Mewes, “la que mejor entregó una mirada amplia de lo que debiera ser el Chile del futuro fue Evelyn Matthei”.

Respecto de la gobernabilidad, enfatizó que cualquier presidente necesitará acuerdos amplios: “De lo contrario, no van a poder sacar adelante sus propuestas, porque aquí necesitan la concurrencia de la derecha, de la izquierda y del centro para poder realmente satisfacer la necesidad de las personas”.

Consultado sobre la paz social, rechazó las advertencias de que un gobierno de Kast sería un riesgo: “Es importante la paz social, pero esas frases del terror no me las trago. Quiero creer que en ningún caso está en juego la democracia”. Sobre Jara, sostuvo que, aunque es militante comunista, “no me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si llega a ganar la Presidencia”.

En cuanto a sus preferencias políticas, declaró: “El que me convenza que va a poder sentarse a conversar, negociar y convencer a la derecha, a la centroizquierda y a la izquierda (…) ese candidato tendrá mi voto. Eso todavía no lo veo”. Aunque reconoció que se siente identificado con la centroderecha, aclaró que decidirá su voto en la urna.

Al mismo tiempo, criticó los cuestionamientos del Presidente Boric al Banco Central: “Debilita la institucionalidad. Aquí todos tenemos que fortalecer las instituciones (…) No me acuerdo de una situación similar”.

Las palabras de Mewes generaron reacciones en distintos sectores. El diputado Guillermo Ramírez (UDI) señaló que “Jara tendría un muy mal gobierno”, mientras que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, afirmó que con ninguno de los tres principales candidatos “quedaría la escoba” y pidió terminar con “la campaña del terror”.