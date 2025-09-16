Ministro Gajardo: “Solo un gobierno sin compromiso en DD. HH. pondría en riesgo el Plan de Búsqueda”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos y advirtió que solo un futuro gobierno sin compromiso genuino con los derechos humanos podría ponerlo en riesgo.

En entrevista con Radio UChile, el secretario de Estado recalcó que el programa, creado para avanzar en verdad y justicia respecto de los crímenes de la dictadura militar, cuenta con respaldo institucional y presupuestario: “Estamos cumpliendo con lo que el Estado tiene que hacer. La fuerza política que llegue tendrá que hacerse cargo de la importancia que tiene la búsqueda de los miles de detenidos desaparecidos”.

Gajardo insistió en que no existen razones jurídicas para interrumpirlo, puesto que en dos ocasiones el Congreso ha aprobado los recursos para su funcionamiento. Además, destacó que el plan involucra al Poder Judicial, universidades, la Iglesia Católica y organismos de archivo científico: “Es una política de Estado porque no solo involucra al Ejecutivo, sino a amplios sectores de la sociedad”, afirmó.

Respecto a candidaturas que podrían cuestionar la continuidad del plan, el ministro sostuvo que la discusión será ineludible: “En la ley de presupuesto van a estar los recursos para el próximo año. Entonces, no existe ninguna razón hoy por hoy para que el gobierno que venga no continúe con este plan, salvo que no tenga un compromiso genuino con los derechos humanos”.

Finalmente, subrayó que cualquier administración que decida desentenderse deberá dar explicaciones “de cara a la ciudadanía, a la sociedad y a las instituciones que participan del Plan Nacional de Búsqueda”.