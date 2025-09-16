PDI detiene a 2 policías peruanos por tráfico de ketamina en Arica

Portando 11,6 kilos de ketamina en la misma ciudad de Arica, la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo esta tarde a 2 efectivos de la Policía Nacional del Perú que se desplazaban en 2 vehículos acondicionados para esta actividad ilícita.

La aprehensión de ambos policías correspondería a una investigación y seguimiento que realizaba la PDI, ante denuncias relacionadas con movimientos sospechosos de efectivos policiales peruanos ingresando droga por el Complejo Fronterizo Chacalluta, utilizando automóviles adaptados con las llamadas “caletas” para esconder drogas y entregarlas en esta ciudad fronteriza para su comercialización.

Las identidades de los detenidos corresponden a Rusbel Alvaro Chipana Tito y a Fredy Benigno Vengoa Ccoa. Este último registra un proceso judicial en Tacna por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de cohecho pasivo propio en función policial, dado que junto a otro policía habrían esposado a un chofer en estado de ebriedad y sustraído su billetera con 2 mil soles (548 mil pesos), luego de haberle pedido un soborno de 4 mil soles (1 millón 100 mil pesos) el 19 de octubre de 2021.

Además de la incautación de 11,6 kilos de ketamina, les fueron requisados 3 teléfonos, 2 automóviles y 500 dólares americanos. El hallazgo de esta droga es de alto interés para la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, dado que esta sustancia es comercializada básicamente por bandas criminales como “Los Gallegos” o “El Tren de Aragua”.

El órgano persecutor pondrá mañana a los 2 imputados a disposición del Juzgado de Garantía. Extraoficialmente, fuentes de la PNP confirmaron que ambos detenidos son funcionarios activos de la institución y se está a la espera de un comunicado oficial de la entidad.

El fiscal jefe de la Fiscalía local de Arica, Anatole Larrabeiti Yáñez, señaló que “se pudo observar el ingreso de dos vehículos que se habían perfilado previamente dentro de un marco de investigación de posibles transportes vehiculares que ingresaban remesas de droga al interior del territorio. Fue así que una vez que pasan por el complejo Chacayuta, son fiscalizados y se encontró al interior de uno de ellos alrededor de 11 kilos y fracción de droga, en este caso, ketamina”.

El persecutor además agregó que “los dos vehículos estaban vinculados entre sí, lo cual pudo verificarse con las primeras indagatorias. Se trata de cinco personas de nacionalidad peruana y cabe destacar que dos de ellos mantienen calidad activa como personeros de la Policía Nacional Peruana. Las cinco personas serán puestas a disposición del Juzgado de Garantía y se controlará su detención el día de mañana”.