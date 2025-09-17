Los “tres principios básicos” del Gobierno para sus declaraciones sobre campaña presidencial

En el inicio del período oficial de propaganda presidencial, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, precisó las directrices que aplicará el Ejecutivo al referirse a temas de campaña.

Recordó que existe un instructivo basado en orientaciones de la Contraloría General de la República, cuyo objetivo es resguardar el uso adecuado de recursos públicos. “Los instructivos jamás buscan coartar el derecho a tener pensamiento político y tampoco libertad de expresión, pero sí resguardar el buen uso de los recursos públicos”, dijo en entrevista con 24 Horas.

Vallejo indicó que existen tres principios básicos que guiarán las declaraciones del Gobierno. En primer lugar, “cuando hay información falsa, desinformación sobre políticas de gobierno o gestión de gobierno, nosotros vamos a salir a aclarar”.

El segundo criterio corresponde a las críticas a reformas relevantes. “Cuando hay cuestionamientos, críticas a una reforma importante que beneficie a las personas, como ha sido la reforma de pensiones, nosotros también salimos a defender esas obras”, sostuvo.

El tercer principio apunta a la defensa de los fundamentos democráticos: “Contestaremos todo lo que tiene que ver con principios básicos de nuestra democracia, el respeto de la democracia, los derechos humanos, la no relativización de lo que pasó durante la dictadura cívico-militar, expresiones negacionistas”.

“En esos tres ámbitos es que nos hemos referido y nos seguiremos refiriendo ante los requerimientos de la prensa”, concluyó la ministra, marcando los límites del rol del Ejecutivo durante la campaña presidencial.