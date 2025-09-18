Superintendencia de Educación abre investigación por fonda “Pino-chef” en colegio de Talca

Contexto del suceso

La Superintendencia de Educación del Maule inició una investigación de oficio al Colegio Concepción de Talca por instalar una fonda llamada “Pino-chef” durante actividades de Fiestas Patrias, con un lienzo que hacía alusión al dictador Augusto Pinochet.

Contenido del lienzo polémico

El cartel contenía el nombre “Pino-chef” y la frase “Un GOLPE de sabor”, lo que generó críticas desde organizaciones de derechos humanos y dio pie a la investigación interna.

Normativa en cuestión

Según la normativa educacional vigente, todas las actividades escolares —incluso recreativas— deben realizarse en un ambiente de respeto, y no pueden promover discursos políticos, ideológicos partidistas, odio o apología de la violencia.

Obligaciones del establecimiento

El colegio deberá proporcionar todos los antecedentes relevantes a la Superintendencia para evaluar si hubo incumplimientos legales, especialmente en protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.