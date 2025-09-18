Superintendencia de Educación abre investigación por fonda “Pino-chef” en colegio de Talca

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Superintendencia de Educación del Maule investiga al Colegio Concepción de Talca tras la instalación de una fonda llamada “Pino-chef”, con un lienzo que aludía a Augusto Pinochet. El hecho generó rechazo en la comunidad y posibles faltas a la normativa educacional.

  • Contexto del suceso
    La Superintendencia de Educación del Maule inició una investigación de oficio al Colegio Concepción de Talca por instalar una fonda llamada “Pino-chef” durante actividades de Fiestas Patrias, con un lienzo que hacía alusión al dictador Augusto Pinochet.

  • Contenido del lienzo polémico
    El cartel contenía el nombre “Pino-chef” y la frase “Un GOLPE de sabor”, lo que generó críticas desde organizaciones de derechos humanos y dio pie a la investigación interna.

  • Normativa en cuestión
    Según la normativa educacional vigente, todas las actividades escolares —incluso recreativas— deben realizarse en un ambiente de respeto, y no pueden promover discursos políticos, ideológicos partidistas, odio o apología de la violencia.

  • Obligaciones del establecimiento
    El colegio deberá proporcionar todos los antecedentes relevantes a la Superintendencia para evaluar si hubo incumplimientos legales, especialmente en protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

  • Reacción y estado del proceso
    El caso provocó debate público en la región sobre los límites de la libertad de expresión en espacios escolares. La investigación está en curso y se espera que pronto la autoridad anuncie posibles medidas.

