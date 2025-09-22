Aedo y apoyo de exministros Concertación a Matthei: si pasan Jara y Kast, “¿a quién van a apoyar?”

El diputado DC por Biobío y segundo vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, criticó el respaldo de 16 exministros de la Concertación a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (Chile Vamos–Amarillos–Demócratas), entre los que figuran Mariana Aylwin, Eduardo Aninat, José Pablo Arellano, Javier Etcheberry y Pedro García.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Aedo planteó que “si la segunda vuelta es entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, ¿qué van a hacer ellos? ¿A quién van a apoyar? ¿Van a decir que no tienen candidato? ¿Van a mirar para el techo? ¿Van a anular? ¿Van a votar en blanco? ¿No son capaces de tomar una decisión política? ¿Pero qué van a hacer?”.

El diputado cuestionó además los dichos de Pedro García, quien calificó a Jara como representante de un extremo político. “Decir que Jeannette Jara representa un extremo, me parece una etiqueta de mala leche”, respondió Aedo, destacando que la candidata oficialista ha demostrado “capacidad de tolerancia, de flexibilidad, de pragmatismo” y que “pone el interés del país por sobre incluso alguna convicción personal”.

Aedo recordó que en el debate previsional Jara instó a la DC a “no enamorarse de sus ideas”, mostrando —según él— apertura y disposición al diálogo. En contraste, criticó el “doble estándar” de exDC que apoyan a Matthei: “¿Por qué le conceden eso a Matthei, que puede corregir, pero no se lo conceden a Jara y siempre la ponen en un extremo?”.

Finalmente, el parlamentario enfatizó que Jara no representa posiciones cerradas ni extremistas: “Una persona con esas características, en absoluto, es alguien que pueda representar los extremos”.