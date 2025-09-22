Balance policial de Fiestas Patrias: 23 fallecidos y 399 detenidos por manejar en estado de ebriedad

Un total de 23 personas fallecidas y 399 detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas fue el saldo del fin de semana largo de Fiestas Patrias 2025, según informaron Carabineros y el Ministerio de Transportes.

Entre el 17 y el 21 de septiembre se realizaron más de 86 mil fiscalizaciones a nivel nacional. De ellas, se detuvo a 226 personas en estado de ebriedad, 111 bajo la influencia del alcohol y 62 tras consumo de sustancias ilícitas. En paralelo, se cursaron 3.000 infracciones: 2.086 por exceso de velocidad, 636 por no usar cinturón de seguridad y 278 por incumplimiento del sistema de retención infantil.

En total se registraron 563 siniestros viales: 70% en zonas urbanas y 29% en sectores rurales. Los hechos fatales se distribuyeron en 7 atropellos, 4 colisiones, 6 choques y 3 volcamientos. Entre las víctimas se incluye una menor de 11 años que murió atropellada junto a su tío en Pucón.

“Debemos informar que lamentablemente fallecieron 23 personas este año 2025 y las causas asociadas (…) fueron exceso de velocidad, conducción no atenta y la exposición de peatones a riesgo de atropello”, explicó el general Víctor Vielma, jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, expresó su preocupación: “Fueron 23 personas las que fallecieron en estos cuatro días y medio (…) de estas 23 personas, tenemos una persona que es un niño y que acentúa esta situación que pasa en Chile, de que perdemos un niño a la semana producto de siniestros viales”. Agregó que, aunque los fallecidos fueron menos que en 2024, “uno no se puede alegrar cuando estamos presentando este tipo de estadística”.