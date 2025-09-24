Abogado de Monsalve guarda silencio ante Fiscalía como imputado en arista del caso de violación

Víctor Providel, abogado del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, declaró este miércoles como imputado en una arista del caso que involucra a la exautoridad, acusada de violación y abuso sexual. La diligencia, dirigida por los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir en la Fiscalía Centro Norte, se relaciona con un ciudadano uruguayo que habría intentado difundir material audiovisual íntimo de la denunciante, acompañado de un amigo, ante medios de comunicación. Providel fue acusado de haber facilitado contactos para que el material llegara a la prensa.

Durante la instancia, Providel guardó absoluto silencio. Su abogada defensora, Marcela Araya Acuña, explicó a la prensa que esta decisión se fundamenta en dos razones: primero, hasta que se resuelva la solicitud de inhabilitación presentada ante el fiscal nacional Ángel Valencia contra Armendáriz y Jacir; y segundo, porque su representado, amparado en el secreto profesional, tiene el deber de confidencialidad sobre los hechos de esta investigación, que están estrechamente vinculados con la causa principal de Monsalve.

La defensora detalló que la solicitud de inhabilitación se basa en que los fiscales que lideran esta arista paralela son los mismos que investigan la causa por violación de Monsalve, donde Providel actúa como su abogado defensor. “Consideramos que esta solicitud va a ser aceptada por el Ministerio Público para garantizar la transparencia y la objetividad en esta investigación”, afirmó Araya.

Además, la abogada sostuvo que tras revisar la carpeta de investigación no se encontraron antecedentes que indiquen que Providel haya cometido hechos constitutivos de delito. “En razón de ello, creemos que la persecución penal en su contra claramente atenta contra el derecho a la defensa y el derecho a un estado democrático”, añadió.

La declaración de Providel como imputado marca un hecho inusual: un defensor siendo investigado en el mismo caso en que ejerce la defensa. Monsalve, quien cumple arresto domiciliario total tras seis meses en prisión preventiva, ha reiterado su plena confianza en su abogado, asegurando que “la denuncia buscaba sacarlo de mi defensa”.