“Todavía hay Panzer para rato”: senador Insulza se recupera tras intervención cardíaca

El senador José Miguel Insulza, histórico militante del Partido Socialista, fue internado este miércoles en la Clínica Alemana —Vitacura— tras experimentar un episodio de mareos que alertó a su equipo.

Según informó el recinto médico, luego de su ingreso al Servicio de Urgencia se le diagnosticó un “bloqueo del ritmo cardíaco”, motivo por el cual durante la tarde se le implantó un marcapasos definitivo. Desde la clínica indicaron que su evolución fue “satisfactoria” y que permanecería en observación.

Cercanos al parlamentario, de 82 años, aseguran que hasta ahora no había presentado antecedentes cardíacos. La complicación se produjo cuando Insulza, tras realizar una entrevista en la mañana, se preparaba para regresar al Congreso en Valparaíso.

A horas de conocerse la noticia, fue el propio senador quien envió un mensaje de tranquilidad. “Estoy bien, con buen ánimo, y como siempre… con ganas de seguir trabajando por Chile”, contó Insulza en su cuenta de X.

“Agradezco los mensajes de cariño que me han llegado. Y a quienes ya están diciendo ‘que se retire’… les aviso con cariño que todavía hay Panzer para rato”, agregó el excanciller y exministro de los gobiernos de Lagos y Frei, en alusión a su apodo.

Estoy bien, con buen ánimo, y como siempre… con ganas de seguir trabajando por #Chile Agradezco los mensajes de cariño que me han llegado. Y a quienes ya están diciendo “que se retire”… les aviso con cariño que todavía hay Panzer para rato 😄🫡 Nos vemos pronto. pic.twitter.com/kl59PEexjf — José Miguel Insulza (@Insulza) September 24, 2025

Actualmente senador por la Región de Arica y Parinacota, Insulza proyecta postular próximamente a la Cámara Alta por la Región de Valparaíso, donde espera continuar su trayectoria política tras décadas de actividad pública.