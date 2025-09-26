Presidente Boric en la antesala del Mundial Sub 20: “Chile es un país confiable y respetado”

A 24 horas del arranque del Mundial Sub 20, el Presidente Gabriel Boric visitó el Estadio Nacional y supervisó las condiciones del recinto para la inauguración. El Mandatario valoró que la organización de este tipo de competencias ratifica la capacidad de Chile para ser anfitrión de grandes citas internacionales.

“Las instalaciones han sido mejoradas para recibir como corresponde un evento de primer nivel como este Mundial Sub 20. Nos retrotrae a la hermosa experiencia que fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Chile ha demostrado que podemos ser sede de grandes eventos a nivel internacional”, señaló, poniendo énfasis en que estas inversiones apuntan tanto al presente como al futuro.

Boric sostuvo que “si nos hemos adjudicado estos eventos es porque Chile es un país confiable, respetado en el extranjero, que ha demostrado contar con profesionales preparados para eventos de alta complejidad y somos un país con gente entusiasta por el deporte”. En esa línea, destacó las mejoras en los recintos, como el Estadio Fiscal de Talca, y el acondicionamiento de 19 canchas de entrenamiento para las delegaciones.

El Mandatario también remarcó que este trabajo constituye un legado: “Fomentar el deporte es fomentar la salud, la cohesión social y la unidad nacional”. Confirmó además que asistirá al debut de la selección chilena frente a Nueva Zelanda este sábado en Ñuñoa.

“Estaremos para apoyar a esta nueva generación de La Roja, a la que le deseamos el mejor de los éxitos. Una fiesta así no se vive todos los días. Los invito a disfrutar. Agradezco a FIFA por la confianza en el país”, expresó el Presidente, acompañado por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y el jefe de la Comisión de Árbitros de FIFA, Pierluigi Collina.