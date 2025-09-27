El golpe a la reputación de LarrainVial por fondo creado para Antonio Jalaff y gastos al por mayor

Origen del fondo y vínculo con Jalaff

LarrainVial ideó el “Fondo Capital Estructurado I” como una fórmula para rescatar al endeudado empresario Antonio Jalaff, socio del Grupo Patio. La cercanía entre ambas empresas complicó estas operaciones.

Desplome del valor y demandas de inversores

La serie B del fondo, que atrajo aportes de inversionistas, sufrió una caída extrema: de un valor inicial de $35.270 pasó a apenas $5.800. Como consecuencia, 23 inversionistas presentaron querellas por los cargos de estafa y administración desleal.

Multas regulatorias, renuncias y formalizaciones

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó multas históricas (100 mil UF en total) a la administradora (LarrainVial Activos), sus exdirectores y exejecutivos. El 18 de diciembre renunciaron cinco directores y el gerente general ante las formalizaciones que les esperaban.

Acuerdo reparatorio y costos financieros

LarrainVial destinó $3.300 millones para un acuerdo con cerca de 50 inversionistas —excluyendo inversores institucionales calificados—, cubriendo alrededor del 80 % del capital desembolsado. Además se suman multas por $3.928 millones y gastos legales que podrían alcanzar unas 18.300 UF.