El golpe a la reputación de LarrainVial por fondo creado para Antonio Jalaff y gastos al por mayor
Ideó una fórmula para salvar a un endeudado Jalaff, que le costó querellas, multas, un acuerdo reparatorio, ejecutivos formalizados y honorarios de abogados. Preparando el bolsillo, LarrainVial Activos, la administradora del fondo, acordó no repartir las utilidades obtenidas el año pasado.
-
Origen del fondo y vínculo con Jalaff
LarrainVial ideó el “Fondo Capital Estructurado I” como una fórmula para rescatar al endeudado empresario Antonio Jalaff, socio del Grupo Patio. La cercanía entre ambas empresas complicó estas operaciones.
-
Desplome del valor y demandas de inversores
La serie B del fondo, que atrajo aportes de inversionistas, sufrió una caída extrema: de un valor inicial de $35.270 pasó a apenas $5.800. Como consecuencia, 23 inversionistas presentaron querellas por los cargos de estafa y administración desleal.
-
Multas regulatorias, renuncias y formalizaciones
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó multas históricas (100 mil UF en total) a la administradora (LarrainVial Activos), sus exdirectores y exejecutivos. El 18 de diciembre renunciaron cinco directores y el gerente general ante las formalizaciones que les esperaban.
-
Acuerdo reparatorio y costos financieros
LarrainVial destinó $3.300 millones para un acuerdo con cerca de 50 inversionistas —excluyendo inversores institucionales calificados—, cubriendo alrededor del 80 % del capital desembolsado. Además se suman multas por $3.928 millones y gastos legales que podrían alcanzar unas 18.300 UF.
-
Estado actual del caso y remedios legales
Los exdirectores y exejecutivos siguen formalizados. El acuerdo de suspensión condicional del procedimiento fue revocado por la Corte de Apelaciones, especialmente por incluir inversionistas adultos mayores. Ahora resta ver las decisiones de la Corte Suprema y posibles procesos penales.
