“Somos un solo pulmón”: los detalles de la condena contra el Tren de Aragua en Concepción

Condena clave y desglose de penas

En Concepción, un tribunal dictó sentencias severas contra miembros del Tren de Aragua (TDA): Luis Felipe Franco Ceballos recibió 20 años, y su pareja Mary Colmenarez 22 años, por delitos que incluyen trata de personas, tráfico de drogas, infracciones a la ley de armas y participación jerárquica en la organización.

Estructura de la organización criminal

La investigación reveló cómo distintas células del TDA se coordinaban: la célula de Concepción, liderada por “Caliche”, estaba interconectada con otros grupos regionales, alineándose bajo una jerarquía que imponía controles territorializados (por ejemplo, para fiestas), además de obligar a “trabajar con el Tren” en múltiples actividades ilícitas.

Operaciones criminales y evidencia interna

Las pruebas judiciales incluyeron audios entre “Carlitos Nike” y “Caliche” que muestran cómo negociaban, exigían lealtad, usaban frases como “somos un solo pulmón” para reivindicar unidad interna, y conversaban con apodos como “Pure” para referirse a los jefes.

Vínculos con homicidios de carabineros

En el juicio se detalló que miembros de la célula de Concepción participaron en el asesinato del cabo Daniel Palma (Santiago, abril de 2023). Uno de los implicados, “Carlitos Nike”, permanece prófugo.