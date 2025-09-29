Carabineros y PDI anuncian a su Alto Mando 2026 aprobado por el Presidente Boric

El Presidente Gabriel Boric validó las propuestas de Marcelo Araya, general director de Carabineros, y Eduardo Cerna, director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), para conformar sus Altos Mandos de 2026. Con ello, ambas instituciones iniciarán un nuevo ciclo de liderazgo en medio de las demandas sociales por seguridad y modernización.

Carabineros resaltó que el mando aprobado busca consolidar la figura del “Carabinero del Centenario”, enfocado en el respeto de los derechos humanos, la eficacia en el servicio y la adaptación a las nuevas exigencias sociales. La institución agregó que la estructura de 2026 incorporará un Centro Integrado de Coordinación Policial, destinado a gestionar operaciones complejas en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública.

Por su parte, la PDI subrayó que el equipo designado deberá enfrentar los desafíos del crimen organizado, delitos de alta complejidad, análisis criminal y control migratorio, junto con mantener un trabajo colaborativo con Carabineros y el resto de las instituciones del sistema de seguridad. “El nuevo Alto Mando institucional será el encargado de continuar trabajando ante los desafíos que presente el crimen organizado (…) de acuerdo a los más altos estándares que la sociedad legítimamente nos exige”, señaló en un comunicado.

El listado completo

Carabineros

Generales que pasan a retiro:

General Inspector Jean Camus Dávila General David Rubio Leiva General Juan Muñoz Montero General Máx Jiménez Fleming General Héctor Valdés González General Pedro Álvarez Ortega General Patricio Faunes Salas General Claudia Carrasco Tapia General (S) Germán Cavieres García

Asciende al grado de General Inspector:

General Manuel Cifuentes Quezada

Ascienden al grado de General:

Coronel Christian Brebi Sáez Coronel Miguel Herrera Jorquera Coronel Guillermo Bohle Guichacoi Coronel Juan Schaaf Gutiérrez Coronel Carlos Contreras Torres Coronel Claudio Henríquez Valenzuela Coronel Stephan Godomar Encina Coronel Álvaro Martínez Vega Coronel Adrián Andrades Miranda

CONFORMACIÓN ALTO MANDO DE CARABINEROS DE CHILE AÑO 2026

General Director Marcelo L. Araya Zapata Subdirector General Enrique Monrás Álvarez Director Nacional de Orden y Seguridad Rodrigo Espinoza Olea Director Nacional de Personal Ariel Oñate Rodríguez Contralor General Karina Soza Muñoz Directora Nacional de Apoyo a las Operaciones María T. Araya Jiménez Jefatura de Zona Metropolitana Manuel Cifuentes Quezada Secretario General y Asuntos Internacionales Juan Muñoz Rodríguez Jefe de Zona Valparaíso Patricia Vásquez Muñoz Director de Salud Jorge Muñoz Soto Director Cicpol Juan González Albornoz Jefe de Zona Araucanía Control Orden Público Cristian Mancilla Varas Jefe de Zona Antofagasta Cristián Montre Soto Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Enrique Villarroel Valencia Director Control Drogas e Investigación Criminal Jaime Velasco Bahamondez Jefe de Zona Santiago Este Juan P. Díaz Albornoz Director de Inteligencia Julio Jaramillo Viveros Jefe de Zona Maule Maureen Espinoza Lobos Jefe de Zona Magallanes y Antártica Chilena Marco Alvarado Díaz Director de Bienestar José Martínez Martínez Director de Auditoría Interna Edgardo Flores Rubio Jefe de Zona Biobío Renzo Miccono Villablanca Jefe de Zona Atacama Julio Marabolí Fuenzalida Directora de Derechos Humanos y Familia Mitza González Méndez Jefe de Zona Ñuble Loreto Osses Coloma Jefe de Zona Aysén Eduardo Palma Fuentes Jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial Víctor Vielma Vidal Director de Logística Patricio Yáñez Nahuelhuaique Jefe de Zona Los Lagos Jorge Valdivia Correa Jefe de Zona Santiago Oeste Álex Bahamondez Abarca Jefe de Zona Coquimbo Christian Brebi Sáez Jefe de Zona Araucanía Miguel Herrera Jorquera Jefe de Zona O’Higgins Guillermo Bohle Guichacoi Jefe de Zona Fronteras y Servicios Especiales Juan Schaaf Gutiérrez Jefe de Zona Los Ríos Carlos Contreras Torres Director de Educación, Doctrina e Historia Claudio Henríquez Valenzuela Jefe de Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos Stephan Godomar Encina Jefe de Zona Arica y Parinacota Álvaro Martínez Vega Jefe de Zona Tarapacá Adrián Andrades Miranda Director de Finanzas (I) Fernando Peña Iturra Director de Justicia (J) Jaime Elgueta Burgos

Policía de Investigaciones (PDI)

PASAN A RETIRO:

Prefecta General Maricela Gárate Vergara Prefecto Inspector Christian Sáez Aguilera Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal Prefecto Inspector Cristian Alarcón Ahumada Prefecto Inspector Luis Álamos Meneses Prefecto Inspector Ricardo Porcile Cerda Prefecto Inspector Mauricio Vergara Monasterio

ASCIENDE A PREFECTO GENERAL:

Prefecto Inspector Rodrigo Fuentes Azócar

ASCIENDEN A PREFECTO INSPECTOR:

Prefecta Carolina Namor Esbry Prefecto Marco Ramírez Álvarez Prefecto Javier González Rojas Prefecto Carlos Rojas Ramírez Prefecto José Cea Lara Prefecto Carlos Vásquez Palma Prefecto Patricio Barrios Medina Prefecto Oscar Bacovich González Prefecta Katherin Rivillo Molina Prefecto Freddy Castro Crespo Prefecto Juan Carlos Bustos Méndez Prefecto José Contreras Hernández Prefecto (J) Daniel Solís Araya

NUEVO ALTO MANDO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 2025

Director General Eduardo Cerna Lozano Subdirección del Personal y Soporte de las Operaciones – Prefecto General Ricardo Gatica Aliaga Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria – Prefecta General Consuelo Peña San Miguel Subdirección de Investigación Policial – Prefecto General Hugo Haeger Bórquez Inspectoría General – Prefecto General Erwin Clerc Gavilán Subdirección Científica y de Análisis Criminal – Prefecto General Rodrigo Fuentes Azócar Jefe Región Policial de la Araucanía – Prefecta Inspectora Catalina Barría Becerra Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado – Prefecto Inspector Erick Menay Pino Jefe de Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional – Prefecto Inspector Ernesto León Bórquez Jefe Región Policial de Valparaíso – Prefecto Inspector Guillermo Gálvez Carriel Jefe Región Policial del Libertador General Bernardo O´Higgins – Prefecto Inspector Julio Caro Barrera Jefe Región Policial Metropolitana de Santiago – Prefecto Inspector Luis Orellana Campos Jefe Región Policial del Biobío – Prefecta Inspectora Claudia Chamorro Contreras Jefe Nacional de Educación y Doctrina – Prefecto Inspector Héctor Cornejo Vallejos Jefe Nacional de Logística y Grandes Compras – Prefecto Inspector Andrés Ithurralde Pantoja Jefe Región Policial de Tarapacá – Prefecto Inspector Mauricio Jorquera Ramírez Jefe Región Policial del Maule – Prefecto Inspector Luis Salazar Vera Jefe Región Policial de Los Lagos – Prefecto Inspector Sergio Alvear Cruz Jefe Región Policial de Ñuble – Prefecto Inspector Enrique Zamora Saéz Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas – Prefecto Inspector Jorge Abatte Reyes Jefe de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos – Prefecto Inspector Marcelo Romero Saavedra Jefe Nacional de Gestión Estratégica – Prefecto Inspector Javier Valenzuela Riquelme Jefa Nacional de Cooperación Internacional – Prefecta Inspectora Carolina Namor Esbry Jefe Nacional de Robos y Focos Criminales – Prefecto Inspector Marco Ramírez Álvarez Jefe Región Policial de Coquimbo – Prefecto Inspector Javier González Rojas Jefe Nacional de Ciencias Forenses – Prefecto Inspector Carlos Rojas Ramírez Jefe Región Policial de Los Ríos – Prefecto Inspector José Cea Lara Jefe Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena – Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma Jefe Región Policial de Atacama – Prefecto Inspector Patricio Barrios Medina Jefe Nacional de Asuntos Públicos – Prefecto Inspector Oscar Bacovich González Jefe Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo – Prefecta Inspectora Katherin Rivillo Molina Jefe Región Policial de Antofagasta – Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo Jefe Nacional de Inteligencia Policial – Prefecto Inspector Juan Carlos Bustos Méndez Jefe Región Policial Arica y Parinacota – Prefecto Inspector José Contreras Hernández Jefe de Jurídica – Prefecto Inspector (J) Daniel Solís Araya Jefe Nacional de Salud – Prefecto Inspector (S) Rodrigo Rojas Beltrán Jefe Nacional de Recursos Financieros – Prefecto Inspector (F) Héctor Cabello Bustos

