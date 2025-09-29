Publicidad
Carabineros y PDI anuncian a su Alto Mando 2026 aprobado por el Presidente Boric PAÍS Agencia Uno

Carabineros y PDI anuncian a su Alto Mando 2026 aprobado por el Presidente Boric

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Presidente Gabriel Boric aprobó los Altos Mandos 2026 de Carabineros y la PDI, propuestos por sus directores. Ambas instituciones destacaron el compromiso con la seguridad pública y la colaboración frente a desafíos como el crimen organizado y la modernización policial.

El Presidente Gabriel Boric validó las propuestas de Marcelo Araya, general director de Carabineros, y Eduardo Cerna, director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), para conformar sus Altos Mandos de 2026. Con ello, ambas instituciones iniciarán un nuevo ciclo de liderazgo en medio de las demandas sociales por seguridad y modernización.

Carabineros resaltó que el mando aprobado busca consolidar la figura del “Carabinero del Centenario”, enfocado en el respeto de los derechos humanos, la eficacia en el servicio y la adaptación a las nuevas exigencias sociales. La institución agregó que la estructura de 2026 incorporará un Centro Integrado de Coordinación Policial, destinado a gestionar operaciones complejas en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública.

Por su parte, la PDI subrayó que el equipo designado deberá enfrentar los desafíos del crimen organizado, delitos de alta complejidad, análisis criminal y control migratorio, junto con mantener un trabajo colaborativo con Carabineros y el resto de las instituciones del sistema de seguridad. “El nuevo Alto Mando institucional será el encargado de continuar trabajando ante los desafíos que presente el crimen organizado (…) de acuerdo a los más altos estándares que la sociedad legítimamente nos exige”, señaló en un comunicado.

El listado completo

Carabineros

Generales que pasan a retiro:

  1. General Inspector Jean Camus Dávila
  2. General David Rubio Leiva
  3. General Juan Muñoz Montero
  4. General Máx Jiménez Fleming
  5. General Héctor Valdés González
  6. General Pedro Álvarez Ortega
  7. General Patricio Faunes Salas
  8. General Claudia Carrasco Tapia
  9. General (S) Germán Cavieres García

Asciende al grado de General Inspector:

  1. General Manuel Cifuentes Quezada

Ascienden al grado de General:

  1. Coronel Christian Brebi Sáez
  2. Coronel Miguel Herrera Jorquera
  3. Coronel Guillermo Bohle Guichacoi
  4. Coronel Juan Schaaf Gutiérrez
  5. Coronel Carlos Contreras Torres
  6. Coronel Claudio Henríquez Valenzuela
  7. Coronel Stephan Godomar Encina
  8. Coronel Álvaro Martínez Vega
  9. Coronel Adrián Andrades Miranda

CONFORMACIÓN ALTO MANDO DE CARABINEROS DE CHILE AÑO 2026

  1. General Director Marcelo L. Araya Zapata
  2. Subdirector General Enrique Monrás Álvarez
  3. Director Nacional de Orden y Seguridad Rodrigo Espinoza Olea
  4. Director Nacional de Personal Ariel Oñate Rodríguez
  5. Contralor General Karina Soza Muñoz
  6. Directora Nacional de Apoyo a las Operaciones María T. Araya Jiménez
  7. Jefatura de Zona Metropolitana Manuel Cifuentes Quezada
  8. Secretario General y Asuntos Internacionales Juan Muñoz Rodríguez
  9. Jefe de Zona Valparaíso Patricia Vásquez Muñoz
  10. Director de Salud Jorge Muñoz Soto
  11. Director Cicpol Juan González Albornoz
  12. Jefe de Zona Araucanía Control Orden Público Cristian Mancilla Varas
  13. Jefe de Zona Antofagasta Cristián Montre Soto
  14. Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Enrique Villarroel Valencia
  15. Director Control Drogas e Investigación Criminal Jaime Velasco Bahamondez
  16. Jefe de Zona Santiago Este Juan P. Díaz Albornoz
  17. Director de Inteligencia Julio Jaramillo Viveros
  18. Jefe de Zona Maule Maureen Espinoza Lobos
  19. Jefe de Zona Magallanes y Antártica Chilena Marco Alvarado Díaz
  20. Director de Bienestar José Martínez Martínez
  21. Director de Auditoría Interna Edgardo Flores Rubio
  22. Jefe de Zona Biobío Renzo Miccono Villablanca
  23. Jefe de Zona Atacama Julio Marabolí Fuenzalida
  24. Directora de Derechos Humanos y Familia Mitza González Méndez
  25. Jefe de Zona Ñuble Loreto Osses Coloma
  26. Jefe de Zona Aysén Eduardo Palma Fuentes
  27. Jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial Víctor Vielma Vidal
  28. Director de Logística Patricio Yáñez Nahuelhuaique
  29. Jefe de Zona Los Lagos Jorge Valdivia Correa
  30. Jefe de Zona Santiago Oeste Álex Bahamondez Abarca
  31. Jefe de Zona Coquimbo Christian Brebi Sáez
  32. Jefe de Zona Araucanía Miguel Herrera Jorquera
  33. Jefe de Zona O’Higgins Guillermo Bohle Guichacoi
  34. Jefe de Zona Fronteras y Servicios Especiales Juan Schaaf Gutiérrez
  35. Jefe de Zona Los Ríos Carlos Contreras Torres
  36. Director de Educación, Doctrina e Historia Claudio Henríquez Valenzuela
  37. Jefe de Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos Stephan Godomar Encina
  38. Jefe de Zona Arica y Parinacota Álvaro Martínez Vega
  39. Jefe de Zona Tarapacá Adrián Andrades Miranda
  40. Director de Finanzas (I) Fernando Peña Iturra
  41. Director de Justicia (J) Jaime Elgueta Burgos

El comunicado completo en el siguiente link.

Policía de Investigaciones (PDI)

PASAN A RETIRO:

  1. Prefecta General Maricela Gárate Vergara
  2. Prefecto Inspector Christian Sáez Aguilera
  3. Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal
  4. Prefecto Inspector Cristian Alarcón Ahumada
  5. Prefecto Inspector Luis Álamos Meneses
  6. Prefecto Inspector Ricardo Porcile Cerda
  7. Prefecto Inspector Mauricio Vergara Monasterio

ASCIENDE A PREFECTO GENERAL:

  1. Prefecto Inspector Rodrigo Fuentes Azócar

ASCIENDEN A PREFECTO INSPECTOR:

  1. Prefecta Carolina Namor Esbry
  2. Prefecto Marco Ramírez Álvarez
  3. Prefecto Javier González Rojas
  4. Prefecto Carlos Rojas Ramírez
  5. Prefecto José Cea Lara
  6. Prefecto Carlos Vásquez Palma
  7. Prefecto Patricio Barrios Medina
  8. Prefecto Oscar Bacovich González
  9. Prefecta Katherin Rivillo Molina
  10. Prefecto Freddy Castro Crespo
  11. Prefecto Juan Carlos Bustos Méndez
  12. Prefecto José Contreras Hernández
  13. Prefecto (J) Daniel Solís Araya

NUEVO ALTO MANDO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 2025

  1. Director General Eduardo Cerna Lozano
  2. Subdirección del Personal y Soporte de las Operaciones – Prefecto General Ricardo Gatica Aliaga
  3. Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria – Prefecta General Consuelo Peña San Miguel
  4. Subdirección de Investigación Policial – Prefecto General Hugo Haeger Bórquez
  5. Inspectoría General – Prefecto General Erwin Clerc Gavilán
  6. Subdirección Científica y de Análisis Criminal – Prefecto General Rodrigo Fuentes Azócar
  7. Jefe Región Policial de la Araucanía – Prefecta Inspectora Catalina Barría Becerra
  8. Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado – Prefecto Inspector Erick Menay Pino
  9. Jefe de Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional – Prefecto Inspector Ernesto León Bórquez
  10. Jefe Región Policial de Valparaíso – Prefecto Inspector Guillermo Gálvez Carriel
  11. Jefe Región Policial del Libertador General Bernardo O´Higgins – Prefecto Inspector Julio Caro Barrera
  12. Jefe Región Policial Metropolitana de Santiago – Prefecto Inspector Luis Orellana Campos
  13. Jefe Región Policial del Biobío – Prefecta Inspectora Claudia Chamorro Contreras
  14. Jefe Nacional de Educación y Doctrina – Prefecto Inspector Héctor Cornejo Vallejos
  15. Jefe Nacional de Logística y Grandes Compras – Prefecto Inspector Andrés Ithurralde Pantoja
  16. Jefe Región Policial de Tarapacá – Prefecto Inspector Mauricio Jorquera Ramírez
  17. Jefe Región Policial del Maule – Prefecto Inspector Luis Salazar Vera
  18. Jefe Región Policial de Los Lagos – Prefecto Inspector Sergio Alvear Cruz
  19. Jefe Región Policial de Ñuble – Prefecto Inspector Enrique Zamora Saéz
  20. Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas – Prefecto Inspector Jorge Abatte Reyes
  21. Jefe de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos – Prefecto Inspector Marcelo Romero Saavedra
  22. Jefe Nacional de Gestión Estratégica – Prefecto Inspector Javier Valenzuela Riquelme
  23. Jefa Nacional de Cooperación Internacional – Prefecta Inspectora Carolina Namor Esbry
  24. Jefe Nacional de Robos y Focos Criminales – Prefecto Inspector Marco Ramírez Álvarez
  25. Jefe Región Policial de Coquimbo – Prefecto Inspector Javier González Rojas
  26. Jefe Nacional de Ciencias Forenses – Prefecto Inspector Carlos Rojas Ramírez
  27. Jefe Región Policial de Los Ríos – Prefecto Inspector José Cea Lara
  28. Jefe Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena – Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma
  29. Jefe Región Policial de Atacama – Prefecto Inspector Patricio Barrios Medina
  30. Jefe Nacional de Asuntos Públicos – Prefecto Inspector Oscar Bacovich González
  31. Jefe Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo – Prefecta Inspectora Katherin Rivillo Molina
  32. Jefe Región Policial de Antofagasta – Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo
  33. Jefe Nacional de Inteligencia Policial – Prefecto Inspector Juan Carlos Bustos Méndez
  34. Jefe Región Policial Arica y Parinacota – Prefecto Inspector José Contreras Hernández
  35. Jefe de Jurídica – Prefecto Inspector (J) Daniel Solís Araya
  36. Jefe Nacional de Salud – Prefecto Inspector (S) Rodrigo Rojas Beltrán
  37. Jefe Nacional de Recursos Financieros – Prefecto Inspector (F) Héctor Cabello Bustos

Lea el comunicado completo en el siguiente link.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad