Caso Hermosilla: diputados oficialistas anuncian acusación constitucional en contra ministro Ulloa

Diputados oficialistas anunciaron que impulsarán una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, luego de que la Corte Suprema no lograra el quórum para removerlo de su cargo. La votación terminó en empate 7 a 7, lo que impidió su destitución.

La acción parlamentaria cuenta con el respaldo de Daniel Manouchehri (PS), Gael Yeomans (CS), Javiera Morales (CS), Marcos Ilabaca (PS), Daniella Cicardini (PS), Camila Musante (independiente-PS), Félix González (PEV), Daniel Melo (PS), Ana María Bravo (PS) y Jaime Sáez (RD).

Manouchehri afirmó que “los chilenos se merecen tribunales independientes que hagan justicia” y acusó una “señal de corrupción devastadora por parte de la Corte Suprema”. El diputado recordó que Ulloa “ya fue sancionado por la propia Corte Suprema y hoy día está siendo investigado por tráfico de influencias”, agregando que incluso enviaba poemas en agradecimiento a Luis Hermosilla. También advirtió que evaluarán extender la acusación a los jueces que no se inhabilitaron.

En tanto, la diputada Daniella Cicardini sostuvo que “lo que hoy día ha pasado en la Corte Suprema evidentemente es una vergüenza nacional”, cuestionando la imparcialidad del Poder Judicial. “Se instala la corrupción, la duda y la suspicacia razonable por parte de los chilenos y chilenas”, cerró.