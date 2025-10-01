Encuesta LCN: Jara lidera primera vuelta, pero Matthei se proyecta como rival más competitiva

La más reciente encuesta de La Cosa Nostra (LCN), realizada entre el 17 y 26 de septiembre a 600 personas, muestra un escenario presidencial donde la exministra Jeannette Jara toma la delantera con holgura en la primera vuelta, consolidándose como la principal figura del oficialismo e instalándose como la favorita para disputar el balotaje de noviembre. Sin embargo, en el análisis Evelyn Matthei emerge como la candidata con posibilidades de captar apoyos de centro y votantes moderados.

Primera vuelta: Jara despega, Kast se afirma y Kaiser irrumpe

En el escenario de primera vuelta, los resultados son:

Jeannette Jara – 37,3%

José Antonio Kast – 22,2%

Evelyn Matthei – 18,2%

Johannes Kaiser – 13,8%

Harold Maynne Nicholls – 4,0%

Franco Parisi – 2,8%

Marco Enríquez-Ominami – 1,0%

Eduardo Artés – 0,7%

Con este resultado, Jara marca una distancia de más de 15 puntos sobre Kast, quien mantiene el segundo lugar pero con una derecha fragmentada entre su candidatura, la de Evelyn Matthei y la irrupción de Johannes Kaiser, que logra una votación de dos dígitos.

Segunda vuelta: Jara competitiva frente a todos

La encuesta también midió distintos escenarios de balotaje. En todos, Jara aparece competitiva:

Jara vs. Kast: 46% para Jara, 54% para Kast (sumando votos seguros y probables).

Jara vs. Matthei: 41% para Jara, 59% para Matthei.

Jara vs. Kaiser: 47% para Jara, 53% para Kaiser

Estos resultados muestran que, aunque Jara lidera la primera vuelta, en segunda vuelta enfrenta escenarios más estrechos y desfavorables, sobre todo contra Matthei, quien logra posicionarse —de acuerdo al sondeo dirigido por el sociólogo Alberto Mayol— como la carta del “mal menor” para sectores de centro.

Percepciones sobre gobernabilidad y riesgos

El estudio incorporó preguntas sobre eficacia, riesgos y capacidad de gobernar:

Aporte al país (escala 1-7): Jara obtiene nota 4,1, Kast 3,5, Matthei 3,4 y Kaiser solo 2,1.

Riesgo de ser un “peligro” para Chile (escala 1-10): Kaiser es visto como el más riesgoso (7,9), seguido por Kast (6,8). Jara registra 6,0 y Matthei 5,9.

Capacidad de gobernabilidad (escala 1-10): Matthei lidera con 6,2, seguida de Jara (4,9) y Kast (5,1). Kaiser se queda atrás con 3,1.

Prioridades ciudadanas: seguridad pierde terreno

La encuesta muestra además un cambio en las preocupaciones de la ciudadanía. Ante la pregunta sobre dónde invertir excedentes presupuestarios, la seguridad sigue siendo prioritaria con un 32%, pero pierde fuerza frente a educación (29%) y salud (19%). Más atrás aparecen pensiones (8%), vivienda (5%) e incentivos a pymes (3%).

Este cambio temático podría explicar la consolidación de Jara en la izquierda y un repunte de Matthei, asociada a crecimiento económico y gestión, mientras la narrativa de seguridad —que beneficiaba a Kast y Kaiser— pierde centralidad.

Voto estratégico y “mal menor”

Un 45% de los encuestados declara estar dispuesto a cambiar su candidato en primera vuelta si percibe que su opción preferida puede perder y eso implicaría el triunfo de alguien considerado “peligroso”. En cambio, un 55% asegura que mantendría su preferencia sin importar el riesgo. Este “voto útil” podría ser decisivo en la recta final.

Fragmentación de la derecha e institucionalismo en alza

El análisis cualitativo del estudio señala que Kast conserva el liderazgo de la derecha, pero cada vez con menor margen, ya que Kaiser ha crecido sostenidamente desde junio. Matthei, en tanto, emerge como la candidata más “institucionalista”, con posibilidades de captar apoyos de centro y votantes moderados.

La encuesta LCN de septiembre perfila una primera vuelta marcada por la ventaja sólida de Jeannette Jara, quien capitaliza su posicionamiento como carta de estabilidad y menor conflictividad. Sin embargo, en segunda vuelta enfrenta desafíos relevantes: mientras Kast y Kaiser arrastran altos niveles de riesgo y peligrosidad, Matthei se muestra como la rival más competitiva.

LCN by Andrés Cárdenas