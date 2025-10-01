Matthei critica al Presidente Boric y a Kast tras encontronazo por Presupuesto 2026
La candidata de Chile Vamos cuestionó al Presidente Boric por usar la cadena nacional para criticar propuestas y calificó de “irresponsable” el plan de José Antonio Kast de recortar US$6.000 millones: “No es posible hacerlo sin afectar el presupuesto social”, advirtió.
En medio de la controversia generada por la cadena nacional del Presidente Gabriel Boric, quien criticó como “irresponsable e indeseable” la propuesta del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast de recortar US$6.000 millones del gasto público, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, salió a marcar posiciones frente a ambos.
Desde una actividad en La Reina, sostuvo que “no corresponde que el Presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura o la propuesta de una candidatura”.
Respecto a su contendor republicano, enfatizó: “Yo estuve durante 21 años en la Comisión de Presupuestos. Conozco la Ley de Presupuestos al derecho y al revés (…) no es posible recortar 6 mil millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. No es posible”.
Añadió que “cortar gasto social en este momento me parece irresponsable, porque los chilenos lo están pasando muy mal”.
Matthei afirmó que, a diferencia del plan de Kast, su equipo ha detallado recortes por US$2.000 millones “con exactitud de dónde, cuándo y cómo”.
En contraste, señaló que su rival no ha explicado las fuentes de financiamiento de su propuesta: “Hasta ahora lo único que dicen es que sí es posible, pero no han dicho dónde. Y no lo van a decir, porque no es posible”.