Matthei minimiza descuelgue de gobernador de Arica: “Cada uno puede hacer lo que quiera”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), optó este viernes por minimizar el impacto del respaldo que recibió el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, de parte del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), recientemente suspendido de su partido.

En un encuentro con la Asociación Chilena de Municipalidades, Matthei fue consultada sobre la decisión de Paco y respondió con tono comedido: “Cada uno puede hacer lo que quiera”.

La exalcaldesa de Providencia destacó, además, que mantiene la colaboración de militantes y simpatizantes que habían apoyado al gobernador, pero que no acompañan su nuevo alineamiento político. “Estamos llenos de emails y de WhatsApp de gente que lo apoyó a él (Paco), que sin embargo no apoya esta decisión y que están absolutamente dispuestos a hacer campaña por nosotros”, subrayó.

Matthei aprovechó la instancia para insistir en un llamado a la moderación: “La mayoría de los chilenos entienden que éste no es el momento de la política extrema”, afirmó, en un mensaje que busca marcar distancia con las posturas más radicales en el escenario presidencial.

Cabe mencionar que el quiebre de Diego Paco con Chile Vamos no se gestó de un día para otro. En su entorno reconocen que el gobernador mantenía desde hace tiempo una relación cercana con el Partido Republicano y con José Antonio Kast. El respaldo se remonta a 2021, cuando esa colectividad lo apoyó explícitamente en la segunda vuelta de gobernadores frente al democratacristiano Jorge Díaz. Luego, Paco participó en actividades del partido, como una jornada realizada en San Felipe, y con el tiempo consolidó lazos a partir de coincidencias programáticas en seguridad y migración, ámbitos en los que se sentía más identificado con Kast que con las posturas del comando de Evelyn Matthei.

Durante la misma actividad, la candidata se refirió a la candidatura a la Cámara de Diputados del abogado Aldo Duque, quien figura en un listado de la Contraloría de profesionales que han defendido a narcotraficantes. Matthei respaldó la postulación, aclarando que cumple con los requisitos legales para postular al Congreso.