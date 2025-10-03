Monckeberg y apoyo de gobernador RN de Arica a Kast: “Una deslealtad importantísima”

El exministro y expresidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, criticó la decisión del gobernador de Arica, Diego Paco (RN), de respaldar públicamente la candidatura presidencial de José Antonio Kast (Partido Republicano), en desmedro de Evelyn Matthei (UDI), la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Monckeberg sostuvo que en el caso de las autoridades en ejercicio se comete “una deslealtad importantísima”, calificando la jugada como un error político que tendrá costos a futuro y que “no entiendo la estrategia”.

A su juicio, la candidatura de Kast no necesitaba sumar este tipo de respaldos, ya que “esto no es espontáneo, esto se conversa, se habla, se pololea, dimes y diretes, oye, ¿tú crees? ¿Saldrías apoyando a José Antonio Kast? Y saben que van a producir un daño, porque supongamos que gana el señor Kast y Renovación Nacional tiene que, eventualmente, es invitada a participar de un apoyo en su gobierno. ¿Cómo queda esa relación?”.

El exconvencional remarcó que para gobernar es fundamental mantener vínculos con los partidos cercanos, recordando que “si yo pretendo ganar la presidencia de la República, tengo que trabajar con mis potenciales socios, y si no son socios, con mis potenciales cooperadores o apoyadores en determinados proyectos”. En esa línea cuestionó la estrategia de Kast, señalando que no se entiende que, durante tanto tiempo, “ya no hablo de derechita cobarde, le he dado como tambor apache en la cabeza a mis potenciales cooperadores, a mis potenciales socios”.

Monckeberg diferenció a las autoridades de quienes, sin ejercer cargos, también han dado un giro hacia Kast. Sobre estos casos, indicó que se trata de decisiones movidas “por convicción o por oportunismo”, ya que algunos militantes de RN o exmilitantes lo ven mejor aspectado en la recta final de la elección y optan por apoyarlo.

De todas formas, fue categórico al advertir que el gesto del gobernador de Arica puede afectar la gobernabilidad futura. Según dijo, “pensando en lo que viene para adelante, eventualmente no había necesidad. Yo creo que estas cositas son las que van minando relaciones futuras. Parece que se les olvida, y ahí hay una falta de experiencia, que es que hay que gobernar a la vuelta de la esquina. Y no es fácil gobernar con lo atomizado que está el Congreso”.