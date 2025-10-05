El freísmo detrás de Matthei

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el expresidente que no deja pasar una oportunidad para criticar al Gobierno de Gabriel Boric, está cada vez más cerca de Evelyn Matthei, aunque no pueda decirlo públicamente. Para democratacristianos de tomo y lomo sería como zapatear sobre la tumba de su padre.

Desde que Frei cuestionó públicamente el apoyo de la DC a Jeannette Jara, el comando de Matthei ha hecho una serie de guiños al exmandatario y han estado en contacto.

Ese contacto se fortaleció con la llegada del “freísmo” al comando de Matthei de la mano de Amarillos y Demócratas.

de la mano de Amarillos y Demócratas. Según relata un importante militante de la coalición que respalda a la exalcaldesa, las conversaciones siguen activas hasta el día de hoy.

Matthei, en su intento por acercarse al centro, sumó a pesos pesados de la ex Concertación, como Isidro Solís (Amarillos, exabogado de la familia de Bachelet y exministro de Justicia), Matías de la Fuente (Amarillos, exjefe de gabinete de Lagos y exjefe de asesores del MOP en el Gobierno de Frei) y Claudio Hohmann (exsubsecretario y exministro del Gobierno de Frei, también cercano al expresidente).

A esto se suma además el exfuncionario del Gobierno de Frei, Jorge Burgos, quien, aunque renunció al partido Amarillos, ya adelantó que votaría por Matthei.

Entre los contactos más llamativos destaca Magdalena Piñera, a quien Frei vio personalmente a mediados de septiembre en el Chile Day en Madrid. La hija del fallecido exmandatario hoy cumple un rol clave en la campaña de Matthei, coordinando apoyos y reuniones estratégicas.

Para Matthei, estos gestos son un regalo: más allá de las palabras, Frei y su círculo le dan acceso a redes de influencia y son un guiño a los votantes de centro que buscan alternativas al oficialismo.

Aunque nada está definido, el juego del freísmo se mueve con cuidado, entre críticas públicas al Gobierno y contactos estratégicos, dejando claro que el expresidente no solo opina, sino que también puede jugar un rol silencioso en la carrera presidencial.

Mientras tanto, Frei no pierde oportunidad de pegarle al Gobierno.

Esta semana, la Cámara Paraguaya de la Construcción confirmó una conferencia magistral del expresidente para el 21 de octubre, que ya tiene título: “Infraestructura Pública como Catalizador del Grado de Inversión: Impulsando el Crecimiento Económico y la Confianza del Inversor”. Ese día, Frei podría volver a criticar al Gobierno de Boric desde el extranjero.

A mediados de septiembre hizo lo propio desde Madrid, en el Chile Day, cuando criticó la permisología y pidió terminar con las trabas a la inversión.

Y a fines de septiembre inauguró el Encuentro Empresarial del Sur 2025, donde fustigó al Ejecutivo en materia económica, cuestionando el déficit fiscal y las bajas cifras de empleo femenino.