CDE solicita 28 años de cárcel para Camila Polizzi por arista Fundación En Ti

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó su acusación en la arista Fundación En Ti del caso Convenios, solicitando 28 años de cárcel para Camila Polizzi como autora de los delitos de estafa, lavado de activos y usurpación de identidad. La cifra triplica la pena requerida por la Fiscalía, generando críticas de las defensas.

Según el Ministerio Público, Polizzi arrendó la fundación de manera irregular para defraudar $250 millones al Gobierno Regional del Biobío. Su abogado, Francisco García, calificó la solicitud del CDE como “exagerada”, incluso en comparación con la del ente persecutor.

El organismo también pidió 10 años de prisión para Eduardo Quezada por lavado de activos —más del doble de lo exigido por la Fiscalía— y 5 años para Matías Godoy, un año más que la acusación del Ministerio Público.

En tanto, tanto el CDE como la Fiscalía coinciden en pedir 15 años de cárcel para los exfuncionarios del GORE, Simón Acuña y Rodrigo Martínez.

El juicio oral se preparará el próximo 13 de octubre en el Tribunal Oral de Concepción, donde se definirá la admisibilidad de las pruebas y la formalización de las penas solicitadas.