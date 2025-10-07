Publicidad
Ministro Grau celebra proyección de crecimiento para Chile que informó el Banco Mundial PAÍS Agencia Uno

Ministro Grau celebra proyección de crecimiento para Chile que informó el Banco Mundial

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El titular de Hacienda destacó que el organismo elevó su estimación de crecimiento a 2,6% y valoró que incluso supera la proyección del Gobierno: “Es una buena noticia”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró la proyección de crecimiento para Chile entregada por el Banco Mundial, que elevó su estimación desde 2,1% en junio a 2,6% en octubre.

“Es una buena noticia”, afirmó el secretario de Estado, destacando que las cifras del organismo internacional “son incluso mayores que las del propio Gobierno, que llegan a 2,5%”.

También te puede interesar:
Banco Mundial mejora proyección de crecimiento para Chile: pasa a un 2,6%
Banco Mundial mejora proyección de crecimiento para Chile: pasa a un 2,6%
Cuentas Nacionales: 15 de las 16 regiones del país presentaron crecimiento de su actividad económica
Cuentas Nacionales: 15 de las 16 regiones del país presentaron crecimiento de su actividad económica

Grau precisó que “si solo se cumpliera la proyección del Ministerio de Hacienda de 2,5%, que es más baja que la del Banco Mundial, el PIB per cápita de Chile, durante esta administración, crecería 1,3%”. Comparó esa cifra con el periodo 2014-2021, cuando el PIB per cápita aumentó apenas 0,6%.

“Estamos pasando de un crecimiento del PIB per cápita de 0,6% a 1,3% durante este periodo de Gobierno. Esto confirma lo que ya estaba en el IPoM, que señala que este año la economía, la demanda en general, el consumo y también la inversión van a tener un fuerte dinamismo”, explicó el ministro.

Finalmente, Grau sostuvo que “la inversión va a estar creciendo sobre el 5% y nuestro esfuerzo como gobierno es acelerar todo lo posible este crecimiento, de forma tal que llegue lo más rápido que se pueda a los salarios y a la generación de empleos de calidad”.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad