Ministro Grau celebra proyección de crecimiento para Chile que informó el Banco Mundial

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró la proyección de crecimiento para Chile entregada por el Banco Mundial, que elevó su estimación desde 2,1% en junio a 2,6% en octubre.

“Es una buena noticia”, afirmó el secretario de Estado, destacando que las cifras del organismo internacional “son incluso mayores que las del propio Gobierno, que llegan a 2,5%”.

Grau precisó que “si solo se cumpliera la proyección del Ministerio de Hacienda de 2,5%, que es más baja que la del Banco Mundial, el PIB per cápita de Chile, durante esta administración, crecería 1,3%”. Comparó esa cifra con el periodo 2014-2021, cuando el PIB per cápita aumentó apenas 0,6%.

“Estamos pasando de un crecimiento del PIB per cápita de 0,6% a 1,3% durante este periodo de Gobierno. Esto confirma lo que ya estaba en el IPoM, que señala que este año la economía, la demanda en general, el consumo y también la inversión van a tener un fuerte dinamismo”, explicó el ministro.

Finalmente, Grau sostuvo que “la inversión va a estar creciendo sobre el 5% y nuestro esfuerzo como gobierno es acelerar todo lo posible este crecimiento, de forma tal que llegue lo más rápido que se pueda a los salarios y a la generación de empleos de calidad”.