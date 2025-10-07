Trabajadores portuarios de Valparaíso instalan barricadas en Plaza Sotomayor

Trabajadores portuarios de Valparaíso instalaron esta mañana barricadas incendiarias en el sector de Plaza Sotomayor, lo que obligó a realizar desvíos de tránsito en el borde costero. La manifestación ocurre en el marco de un conflicto laboral con la empresa Report, concesionaria del Terminal 2, donde los operarios exigen mejoras en su convenio colectivo.

La semana pasada ya habían realizado protestas por las mismas demandas. En esa ocasión, el dirigente Pablo Klimpel explicó que los trabajadores piden “una propuesta de estabilidad laboral, un fondo de ahorro para vacaciones y un seguro de salud”, luego del término del convenio vigente.

Carabineros informó que la alteración al orden público se desarrolló en Avenida Errázuriz, y que funcionarios uniformados se trasladaron al lugar para controlar la situación. La policía llamó a la ciudadanía a “circular por vías alternativas”.

Por su parte, Transporte Informa Región de Valparaíso comunicó que, cerca de las 8:38 horas, un grupo de personas bloqueó las calzadas de Errázuriz y Blanco entre Plaza Sotomayor y Plaza Aduana, suspendiendo el tránsito en ambas vías. El flujo vehicular fue redirigido por Cochrane, Serrano y Tomás Ramos.

Pasadas las 9:00 horas, las autoridades habilitaron parcialmente el tránsito en Errázuriz con una pista por sentido, mientras que calle Blanco continuaba inhabilitada entre Sotomayor y Aduana.