ADICA pide a Cancillería reponer fondos para educación de hijos de funcionarios en el exterior

El conflicto por los recursos destinados a la educación de los hijos de funcionarios diplomáticos volvió a tensionar a la Cancillería. Luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, reconociera ante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto que no se consideraron fondos para 2026 debido a “restricciones presupuestarias”, el presidente de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA), Cristián Piña, emplazó a la cartera a modificar el proyecto y garantizar la continuidad del beneficio.

El canciller confirmó que ya se firmó el decreto que libera los recursos correspondientes a 2025, aunque admitió que estos aún deben cumplir los trámites de toma de razón. La situación generó críticas transversales entre parlamentarios, quienes advirtieron que la ausencia de la glosa compromete la aprobación del presupuesto del ministerio.

Desde ADICA, Piña agradeció la disposición del Congreso, pero expresó desconfianza frente a las promesas del Ejecutivo. “La experiencia nos obliga a ser escépticos. Llevamos siete meses esperando que se ejecuten los fondos de este año, lo que ha demostrado la fragilidad del sistema y el perjuicio directo a nuestros hijos e hijas”, señaló el dirigente a Emol.

El representante gremial subrayó que “urge dar celeridad a este apoyo” y que la única solución estructural es una modificación legal que simplifique el proceso y asegure la entrega oportuna del beneficio.

Respecto al presupuesto del próximo año, Piña precisó que la asociación seguirá de cerca dos fechas clave: el 15 de octubre, cuando la Cancillería debe presentar la nueva glosa ante la subcomisión mixta, y el inicio de la discusión legislativa del Presupuesto 2026. “Nuestro objetivo es que este derecho no vuelva a ser cuestionado”, enfatizó.

Mientras tanto, en la diplomacia interna crece la preocupación por la señal política que implica el recorte, interpretado por varios funcionarios como un retroceso en las condiciones laborales del servicio exterior chileno.