PDI repele a balazos a “coyote” venezolano que ingresó al complejo fronterizo Chacalluta en Arica

Un inédito hecho se produjo casi a la medianoche de este martes en el Complejo Fronterizo Chacalluta, donde fue vulnerado el sistema de seguridad montado en todo ese recinto por personal del Ejército, de Carabineros y de la PDI, luego de que un ciudadano venezolano ingresara en su vehículo contra el tránsito a una de las islas del recinto para retirar, supuestamente, a 4 migrantes que se encontraban en ese sitio.

La maniobra fue advertida por un policía civil que se encontraba de servicio en el lugar. Al detectar que el conductor no hizo caso a su llamado para que detuviera el vehículo, el funcionario disparó en dos ocasiones a las ruedas del móvil con su arma de servicio. Los tiros no dieron en los neumáticos y el sujeto intentó atropellarlo.

Luego de esa acción, el conductor salió a toda velocidad en dirección a Arica, vulnerando los controles de Aduanas y el puesto militar que existe en el acceso al control fronterizo.

Tras esa situación, la PDI realizó un intenso operativo con todas sus unidades policiales para lograr el arresto del sujeto. Sólo cuatro horas después, en un patrullaje por el borde costero sur, específicamente en la playa Corazones, fue encontrado el automóvil marca Demio, color blanco, justo en una zona donde se han producido emboscadas de delincuentes para robar vehículos a particulares.

En las cercanías, los efectivos policiales detuvieron a un sujeto de nacionalidad venezolana de nombre Yonny Martínez Camperos. El extranjero fue derivado este miércoles al Juzgado de Garantía, donde el Ministerio Público pidió ampliar la detención del imputado, dado que argumentó que requeriría más antecedentes sobre si este sujeto era el que conducía el móvil en la frontera, para formalizarlo por infracción a la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones.

Luego de que El Mostrador realizara las consultas a la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública, la PDI emitió un comunicado reconociendo los hechos durante la tarde de este miércoles.

La violenta situación vivida en el control fronterizo no deja de sorprender justo cuando el Presidente de la República, Gabriel Boric realizó una visita al Complejo Fronterizo de Colchane en la Región de Tarapacá, anunciando la segunda fase del Sistema Integrado de Fronteras para frenar la migración irregular, el contrabando y el tránsito de miembros del crimen organizado por estas zonas.