Presidente Boric anuncia reforma para desplegar FFAA en las fronteras mediante decreto supremo

Desde Colchane, el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de las etapas II y III del Sistema Integrado de Frontera (Sifron), acompañado por los ministros Luis Cordero y Adriana Delpiano.

El Mandatario destacó la inversión de más de US$13 millones en tecnologías de vigilancia y afirmó: “El control de nuestras fronteras ha sido una prioridad de este gobierno”.

Durante la actividad, el Presidente anunció que ingresará una reforma constitucional que permitirá, mediante decreto supremo, el despliegue indefinido de las Fuerzas Armadas en la frontera. “Podrán realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI en zonas fronterizas sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses por parte del Congreso”, explicó.

Boric defendió los avances en materia de seguridad fronteriza y advirtió: “Quien quiera que diga que no se ha avanzado en control de nuestras fronteras está mintiendo y le falta el respeto a los soldados de nuestra patria que se sacrifican día a día en puestos de observación a lo largo de más de 410 kilómetros de frontera”.

El Sifron, implementado en 2023, busca fortalecer el control migratorio y de seguridad con puestos de observación fronteriza (POF), vehículos, cámaras de vigilancia y drones desplegados en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Según el teniente Fernando Bernal, los nuevos sistemas ofrecen “mejor tecnología, mejor capacidad de habitabilidad y mejor capacidad de movilidad”.