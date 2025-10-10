Hecho inédito en la UC: balotaje para nueva directiva Feuc será entre dos listas de izquierda

Por primera vez en la historia reciente de la Universidad Católica, la elección de la Federación de Estudiantes (Feuc) tendrá un balotaje sin presencia de la derecha. La jornada estuvo marcada por la baja participación y el lento conteo de votos, que solo pasada la medianoche alcanzó el quorum mínimo de 52,7% para validar los comicios, según informó el presidente del Tricel, Nicolás Pozo.

El Movimiento Gremial (MG) —la principal fuerza de derecha en la UC— reconoció su derrota cerca de las cinco de la mañana. Su lista, encabezada por Borja Yáñez, no logró el apoyo suficiente para pasar a segunda vuelta, pese a las expectativas iniciales. Yáñez, creador de contenidos y partidario del candidato presidencial José Antonio Kast, buscaba recuperar el espacio que el gremialismo había perdido en los últimos años.

La caída del MG se suma al revés de Solidaridad, movimiento que el año pasado rompió siete años de hegemonía de la Nueva Acción Universitaria (NAU), pero que esta vez no consiguió capitalizar su gestión. “Es un momento de reflexión. No nos hace sentido una candidatura de izquierda”, dijo el presidente de la Feuc, Jean Bertrand Joublan, mientras la consejera superior Matilde Aldunate reconoció que “es clave que los próximos representantes estén ahí para representar y no por poder”.

De acuerdo con Radio UC, con más de 10 mil votos escrutados, la lista Amanecer obtuvo la primera mayoría con 29,07% (3.311 votos), seguida por la NAU, con 24,90% (2.836 votos).

Amanecer, liderada por Antonia Middleton (Periodismo), agrupa a estudiantes cercanos al Frente Amplio, las Juventudes Comunistas, Surgencia y la Brigada Universitaria Socialista. La NAU, encabezada por Martina Matus (College en Ciencias Sociales), representa al sector de centroizquierda.

Ambas listas también disputarán la Consejería Superior, con el estudiante en Pedagogía en Inglés, Calen Dote (Amanecer) y la estudiante de Ingeniería, Exy Garay (NAU) como candidatos. El desafío ahora será alcanzar nuevamente el quorum de participación en la segunda vuelta, en un proceso que redefine el mapa político estudiantil de la UC.