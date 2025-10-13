Comando de Jara reestructura vocerías y Laura Albornoz deja su rol tras polémica por rol en ENAP
Se presenta un “nuevo diseño comunicacional”. También fueron removidos de las vocerías los diputados Tomás Hirsch (AH) y Gael Yeomans (FA). En el último tramo de la campaña, asumen las vocerías oficiales el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) y la senadora Alejandra Sepúlveda (Ind.-exFRVS).
El comando de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara anunció una reestructuración en su equipo de vocerías, que incluye la salida de la exministra Laura Albornoz (exmilitante DC), junto a los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Gael Yeomans (Frente Amplio).
Según informaron en un comunicado, los cambios responden a un “nuevo diseño comunicacional” de la campaña, donde las vocerías oficiales pasarán a manos del senador Ricardo Lagos Weber (PPD) y la senadora Alejandra Sepúlveda (Independiente, exmilitante FRVS).
En el texto, el comando agradeció la labor de los tres voceros salientes, quienes —afirman— “cumplieron un relevante rol como vocerías en la etapa inicial de instalación y difusión del programa ‘Un Chile que cumple'”. Eso sí, se señala que “todos ellos continuarán ligados al comando, en distintas responsabilidades que se requieren en el tramo final de la campaña”.
La salida de Albornoz se produce tras varias semanas bajo intensa presión política, luego de convertirse en blanco de las críticas del Partido Republicano y de su candidato, José Antonio Kast, quien pidió su renuncia al directorio de ENAP. Las tensiones aumentaron después de que la Contraloría confirmara que investiga —tras una denuncia del diputado republicano Luis Sánchez— una serie de viajes internacionales de la exministra, financiados por la empresa estatal.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.