Gobierno se querellará por Ley Antiterrorista tras nuevo atentado en Ercilla: una mujer fue herida

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que el Gobierno interpondrá una querella por Ley Antiterrorista tras el atentado incendiario registrado la noche del domingo en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía.

El hecho dejó una camioneta —que mantenía encargo por robo— completamente calcinada y un camión afectado, además de dos personas heridas, entre ellas una mujer con impactos de bala en la ingle y en la pierna derecha.

“El Estado está ocupando las nuevas herramientas. En el caso de la Ley Antiterrorista, una vez que se ha emitido, cinco querellas, vamos a agregar una sexta por los hechos de anoche”, afirmó Cordero en entrevista con EmolTV.

Consultado sobre la gravedad del incidente, el ministro señaló: “¿Por qué lo de anoche es tan grave? No solo porque se incendia, hay una reivindicación, de hecho hay un lienzo, sino que además se ataca deliberadamente con armas de fuego a otro vehículo, que lleva a la lesión de dos personas”.

En esa línea, el secretario de Estado calificó el ataque como un “acto terrorista” y subrayó que el Ejecutivo utilizará la legislación correspondiente: “El Gobierno se va a querellar en ese caso, utilizando la Ley Antiterrorista, dadas las características que tuvo: la violencia que se utilizó y especialmente los aspectos de reivindicación que están asociados a esa intervención”.