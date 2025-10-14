“Te perdono”: Matthei cierra polémica con Kast y los bots republicanos durante Enade 2025

Durante la ronda de preguntas entre candidatos en el panel presidencial de Enade 2025, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei sorprendió al iniciar su interpelación a José Antonio Kast (Republicano) recordando la polémica de los bots de su partido, los que atacaron a Matthei indicando, entre otras cosas, que tenía Alzheimer.

“Antes de hacer la pregunta quería decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”, expresó la candidata de Chile Vamos, cerrando así semanas de tensión con el líder republicano.

El gesto se produjo tras un reportaje de El Mostrador que reveló una red de cuentas automatizadas —o “bots”— que difundieron desinformación y ataques contra candidatas presidenciales, entre ellas Matthei y Jeannette Jara. En su caso, las publicaciones incluyeron falsos rumores sobre su salud mental, lo que ella calificó como una “campaña asquerosa” y “sucia”.

Kast respondió en el mismo escenario: “Entiendo el dolor por el que pasaste, porque a mí también me han agredido físicamente y tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique. Me han agredido verbalmente y también te has manifestado. Me han agredido virtualmente y ahí sigo, dando la batalla, porque somos soldados de muchas guerras”.

El líder republicano insistió en que su sector “usa las redes sociales de buena manera”.

Sobre la pregunta, defendió su rechazo al Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019: “Sabía que ese acuerdo no nos iba a traer paz… ¿qué los paró después? La pandemia”.