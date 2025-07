El ataque troll a Evelyn Matthei

¡Hola! Dos semanas bastaron para que el análisis de las primarias se agotara. Enhorabuena, nos recuerdan en los pasillos de la política nacional, ya que lo peor de quedarse anclado es que se pierde de vista lo que pasa bajo tus pies. Y eso en política es fatal.

Algo así estuvo a punto de pasarle al comando de Matthei. En la semana previa a las primarias, se orquestó un ataque masivo a la imagen pública de la candidata de Chile Vamos. En la edición pasada te comentamos que el gran comidillo de esa semana había sido la salud mental de la candidata, ahora te revelamos cómo todo aquello fue parte de un ataque coordinado y planificado de grupos del entorno de José Antonio Kast, que activaron 70 cuentas bots y emitieron casi mil mensajes.

En +Política te compartimos además cómo está la “pelea” de los partidos del oficialismo para obtener cupos en la listas parlamentarias; lo que aún no se sabe es si serán dos o una. Aquí un dato clave para entender la maraña: tienen más de 400 candidatos para poco más de 180 cupos.

te compartimos además cómo está la “pelea” de los partidos del oficialismo para obtener cupos en la listas parlamentarias; lo que aún no se sabe es si serán dos o una. Aquí un dato clave para entender la maraña: En esta edición te contamos también los detalles de “la noche de los cuchillos largos” del FA y cómo estos fueron a parar al corazón de la diputada Gael Yeomans , como la responsable de todos los males. Además, enumeraron un “listado de reflexiones” más parecido a un muro de los lamentos.

, como la responsable de todos los males. Además, enumeraron un “listado de reflexiones” más parecido a un muro de los lamentos. Y para seguir con el mundo digital, compartimos un estudio que revela cómo l a estrategia de redes sociales de Jeannette Jara se está comiendo al resto de los candidatos , incluido Kast.

, incluido Kast. Y para finalizar, nos adentramos en una de las grandes preocupaciones de la seguridad nacional. Además del caso de los narcoaviadores, a la inteligencia policial le preocupa el hecho de que el uso de aeronaves piloteadas por funcionarios en retiro de las FF.AA. para el transporte de droga no es nuevo. Hay evidencia previa.

Bien, con estos adelantos, te invitamos a entrar de lleno a +Política.

1

Operación troll contra Matthei

En el comando de Matthei están inquietos. Kast sigue en la pole position sin hacer mucho y Jeannette Jara, según algunas encuestas, estaría ya alcanzando un empate técnico con el líder republicano en segunda vuelta, partiendo de la base –prematura– de que la candidata de Chile Vamos se quedaría en el camino.

Pero eso de “no hacer mucho” no es muy cierto en el entorno de José Antonio Kast. En el reportaje de Punto por Punto de esta semana en El Mostrador, Paulina de Allende-Salazar dio en el clavo. Reveló que el supuesto alzhéimer de Evelyn Matthei era, en realidad, una información tóxica que provino del entorno del candidato del Partido Republicano.

Así como en la edición anterior de +Política te contamos que el gran comidillo de esa semana –por el lado derecho de la contienda presidencial– habían sido los lapsus y lagunas mentales de Matthei, ahora te contamos los detalles sobre cómo se instaló artificialmente ese debate, cómo operó y desde qué cuentas se echó a correr el rumor, del cual se agarró incluso Parisi para compararla con Joe Biden.

¿Cuándo partió todo? El bombardeo de mensajes tuvo lugar entre el sábado 21 y el martes 25 de junio .

El bombardeo de mensajes tuvo lugar entre el . La información provino de un núcleo de 70 cuentas digitales activas que implementó una campaña sistemática de desinformación y ataques contra la exalcaldesa Evelyn Matthei.

que implementó una campaña sistemática de desinformación y ataques contra la exalcaldesa Evelyn Matthei. Estas cuentas publicaron 993 mensajes durante el período, con un promedio de 214 posteos diario, de los cuales 143 (14,4%) fueron ataques directos contra Matthei, es decir, casi uno de cada siete mensajes fue dirigido a erosionar su imagen pública.

fueron ataques directos contra Matthei, es decir, casi uno de cada siete mensajes fue dirigido a erosionar su imagen pública. A primera vista, los mensajes parecían espontáneos, pero se reveló que detrás había una “arquitectura de contraste”, orquestada por un ecosistema afín al mundo republicano, que reproduce tácticas de “childbots”. Estos no son bots clásicos, pero operan de manera coordinada y repetitiva para amplificar narrativas hostiles.

Los expertos que revisaron estos mensajes detectaron un conjunto de “cuentas madre” o “núcleo” encargadas de generar contenido original y trazar las líneas de ataque. Entre las más activas detectaron a @Camilo_anania, @DresTrump, @Kasterizador, @CanaldeMati_ y @JackedIn (Neuroc), esta última dedicada a investigar y preparar terreno para futuras ofensivas. Las principales fuentes por volumen fueron @Camilo_anania y @DresTrump.

En síntesis, el revuelo por su salud mental fue el resultado de un ataque directo para introducir un cuestionamiento a la candidata. Se trata de la guerra sucia digital, la misma que ha sido muy utilizada en diferentes partes del mundo para intoxicar a los electores.

La ofensiva combinó mensajes de cuestionamiento político (“Matthei no está bien”) y cuestionamientos de gestión (“fallas en Providencia”) respaldados por retuits, hilos en cadena y menciones cruzadas que reforzaban la narrativa negativa.

Pero hay más. Detrás de cada una de estas cuentas madre, operó un subconjunto secundario de perfiles, los que replicaron cada mensaje original, actuando como nodos de amplificación. Este diseño –sofisticado, por cierto– de múltiples capas permitió que el ataque alcanzara niveles de visibilidad superiores a los que lograría una cuenta aislada.

2

“La espuma” digital de Jara

Si bien una parte de la explicación del buen momento que vive la campaña de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, responde a lo que en política llaman “la espuma electoral” que surge tras el triunfo de las primarias, otra parte repara en que esa espuma está empujada por una estrategia muy bien diseñada en redes sociales y que, antes de la irrupción de Jara, no se conocía en el mundo del progresismo. O sí se conocía, pero se hacía mal.

Entre el jueves 3 y el miércoles 9 de julio de 2025, Gemines Consultores midió el pulso digital de los ocho aspirantes presidenciales en Instagram, TikTok y Facebook, calculando el crecimiento diario promedio de seguidores.

Jeannette Jara encabeza con claridad la ola online: creció 12,99% diariamente en Instagram, 6,73% en TikTok y 11,20% en Facebook. Su impulso la perfila como la candidata con mayor tracción, capaz de traducir “likes” en respaldos reales.

Mucho más atrás se encuentra Franco Parisi, con un crecimiento menor pero a un ritmo estable: sumó 2,32% en Instagram y 2,90% en TikTok, mientras que en Facebook su avance fue más bien modesto (0,89%). Eduardo Artés, pese a arrancar desde una base reducida, alcanzó 2,14% en Instagram y 2,90% en TikTok.

José Antonio Kast sigue con la mayor masa de seguidores , especialmente en TikTok, pero su expansión diaria es apenas de 0,61%, y e n Facebook es de 0,22% .

, especialmente en TikTok, pero su expansión diaria y e . Evelyn Matthei reporta un estancamiento, con 0,97% en Instagram y 0,87% en TikTok, mientras que Marco Enríquez-Ominami observa crecimientos marginales (0,30% en Instagram y 0,08% en TikTok).

Harold Mayne-Nicholls experimentó un avance moderado en TikTok (1,78%) y Facebook (6,04%). En los suelos está Johannes Kaiser, el que, a pesar de su origen digital, no supera el 1% en ninguna plataforma.

Estos indicadores dan cuenta del interés online, pero la pregunta clave es si este impulso servirá para incidir en la consolidación votos.

Guido Romo, de Gemines, apostó por una respuesta: “Puede incidir siempre y cuando transformes tus redes en votos. Las redes sociales son un terreno más de disputa electoral, tal como lo es la calle. La ventaja de las redes sociales para los candidatos es ser una vitrina de visibilidad inmediata y sin intermediarios. Si bien esto es una carrera larga, en que quedan cerca de 150 días de corrida, efectivamente aprovechando y manteniendo este impulso de manera constante, el potencial de crecimiento de redes podría traducirse en cierta cantidad de votos, en una proporción aún no conocida”.

3

La política del “tejo pasado”

Pero fuera del mundo digital –que al menos en el caso de la candidata comunista parece estar viviendo la luna del miel–, en el mundo real hay bien poca energía romántica. En especial cuando se mira el estado del debate para llegar a la difícil lista única parlamentaria. Aquí la estrategia –hasta ahora– ha sido la misma de la vieja política: pedir cupos, con el tejo pasado.

Así están las cosas en el oficialismo. Hay 402 candidatos para 183 cupos.

Veamos qué pasa en los partidos. Los regionalistas verdes solicitaron 59 cupos; la DC, 54; el PPD, 49; y los Humanistas casi 30. No hay que ser muy pillo –apunta una fuente del oficialismo– para darse cuenta de que están “aspirando a más de lo que realmente pueden obtener”, lo que complica todavía más las negociaciones.

En este contexto, el PS y el FA estarían buscando entre 35 y 40 cupos para diputados, lo que refleja la necesidad de trabajar en criterios que permitan llegar a un número ideal de representantes.

Como decíamos, actualmente se han contabilizado 402 solicitudes para un total de 183 cupos disponibles en la Cámara de Diputadas y Diputados. Este total se compone de 155 parlamentarios electos, además de un adicional por cada uno de los 28 distritos, lo que lleva a la cifra final de 183.

Las negociaciones se centran en la Cámara, donde se presentan las mayores complicaciones, a diferencia del Senado, donde se espera que el proceso sea más sencillo. Se considera que es casi seguro que el PPD, el Frente Amplio, el PC y el PS formarán parte de una lista conjunta, aunque la inclusión de los regionalistas verdes y la DC aún es algo que se discute. La Democracia Cristiana, en particular, se enfrenta a la necesidad de adaptarse a los espacios que les ofrezcan en esta propuesta conjunta.

Los partidos más grandes –que se llaman a sí mismos hegemónicos– han expresado su deseo de que los más chicos se organicen en grupos de entre 6 y 7, lo que podría facilitar la distribución de los cupos. La fecha límite para la inscripción de candidaturas es el 16 de agosto, coincidiendo con la inscripción presidencial, lo que deja un tiempo limitado para alcanzar un acuerdo.

Con 40 días restantes para los comicios, se han programado jornadas de trabajo intensivo para definir los distritos y criterios de selección.

Con todo aquello al frente, el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), Frente Amplio (FA), el Partido Radical (PR), el Partido Liberal (PL), el Frente Regionalista Verde Social (FREVS) y la Democracia Cristiana (DC) se reunirán el próximo miércoles a las 08:30 horas en la sede del PS, donde retomarán las negociaciones.

“Se va a venir una campaña probablemente bien sucia y eso requiere mucha unidad”, comentaron a +Política.

4

Los cuchillos largos contra Gael Yeomans

La catarsis del comité central extraordinario del Frente Amplio (FA) no dejó a nadie indiferente. Fueron cerca de cuatro horas en las que los principales liderazgos se reunieron este martes en un muro de los lamentos, para reflexionar y exigir autocríticas por los mezquinos resultados electorales del diputado Gonzalo Winter en las primarias oficialistas.

Trapitos al sol que cargaron contra la dirección del partido y la diputada Gael Yeomans, quien fue la generalísima de campaña. Incluso la filtración de las intervenciones obligó a la suspensión de un nuevo encuentro programado para este jueves, donde se abordaría el panorama para las presidenciales y parlamentarias.

La intervención más comentada fue la de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos. “Con mucho respeto, compañera Gael, habríamos esperado una autocrítica más profunda. Entendiendo que hay espacio para filtraciones, que siempre vamos a lamentar, habríamos esperado también una observación mucho más crítica, sobre todo desde la primera voz de tu conducción”, dijo.

Pero, ojo, que la derrota abrió la puerta para una larga lista de reflexiones existenciales que quedaron plasmadas en los documentos socializados por las diferentes tendencias.

Frases como “el FA vive uno de sus momentos más difíciles desde que se constituyó”; “ha sufrido un vaciamiento de su capacidad de inserción social”; “hacia dónde va nuestro partido y por qué hoy no estamos logrando conectar”. Preguntas que se levantaron junto a una fuerte crítica al “relato de autolegitimación” de sectores que “ostentan el poder dentro del partido”, aludiendo al amiguismo en la toma de decisiones, muy anclado en su pasado estudiantil.

Lo cierto es que, tal como señalamos en la edición anterior, la línea de crédito del partido del Presidente Gabriel Boric ya está sobregirada, y la presión hoy recae en la capacidad negociadora de la dirección.

¿Qué es lo que se viene? Fuentes internas señalan que lo que se necesita ahora son buenas conclusiones, sin que se impongan “solamente algunas lecturas”.

“Es raro ser Gobierno y no tener un relato de tu Gobierno. Y ahí hay gente a la que, por sus pretensiones electorales, sus pegas o posiciones en el partido, le cuesta tener una visión un poco crítica”, advirtió un militante.

En el partido se comenta que, de acuerdo al estado actual de las cosas, el escenario alcanza solo para aspirar a mantener los cupos parlamentarios. Lo que sí estableció el pasado comité central fue que, antes de entrar de lleno a la negociación, había que primero cerrar la lista internamente.

5

Seguridad nacional: el caso del narcoavión sin drogas

El caso de la ketamina encontrada en poder de cinco suboficiales de la Fach en Iquique, más que un caso meramente delincuencial, es un tema político, de seguridad nacional. Así de fuerte y así de claro.

Datos que hemos conseguido de fuentes muy bien informadas, nos cuentan que la controversia –surgida por la cerrada negativa de la Fiscalía de Aviación, a cargo del capitán Carlos Yáñez Fontirroig, en orden a traspasar los antecedentes a la Justicia civil– generó una fuerte preocupación en los circuitos de la inteligencia nacional, porque a estas alturas ya existen antecedentes sobre el uso de aviones para el contrabando de drogas hacia Chile.

En Bolivia, Perú, Colombia, México y otros países el uso de aviones (especialmente biplazas o cuadriplazas Cessna) para traficar drogas es pan de todos los días, pero acá solo existe un caso en que se sospecha que se utilizó un avión para dichos fines.

El hecho quedó al descubierto el 12 de diciembre de 2022. La propia Fach descubrió la presencia de un avión desconocido en las inmediaciones de San Pedro de Atacama, por lo que enviaron dos F-16 a interceptarlo, obligándolo a aterrizar.

El piloto, que alegó haber enviado online el plan de vuelo, resultó ser un capitán del Ejército en retiro, sin antecedentes penales, pero el copiloto –a quien supuestamente el primero le hacía instrucción en un Cessna 172 registrado a nombre de una empresa de Santiago– resultó ser un sujeto con ficha policial por delitos como receptación, lesiones leves, amenazas, infracción a la Ley de Armas y –oh, sorpresa– tráfico de drogas.

Personal del OS-7 de Carabineros revisó por completo el avión, sin encontrar ningún elemento ilícito a bordo, pese a que el perro detector de drogas que llevaron marcó varios “puntos” del interior, por lo cual los policías quedaron convencidos de que la nave llevaba drogas y que se deshicieron de estas al verse obligados a aterrizar.

Es por ello –dicen en el mundo de la inteligencia– que resulta tan fundamental que la Fach esté libre de narcotráfico, porque, al aumentar el control en las fronteras, hay pocas dudas en el sentido de que la única otra posibilidad de ingresar ketamina proveniente de Perú, Bolivia o Argentina es por vía aérea.

6

Breves políticas de la semana

1. La insípida reunión de partidos con Jara

Se dijo mucho y se hizo poco. Tras la publicitada reunión con los partidos, Jeannette Jara no anunció nombres, pero sí confirmó un “reseteo” del programa y comando de campaña. No es un misterio que al interior del PPD no hay unanimidad respecto a la disposición para integrar el comando.

En el PS están más entusiasmados. Ya habría un listado de personajes que está siendo evaluado por Paulina Vodanovic. Eso sí, las advertencias internas apuntan a la necesidad de refrescar los liderazgos. Camilo Escalona, Ana Lya Uriarte o Lucho Maira, por ejemplo, no estarían calificando para la categoría de “rostros frescos”.

2. Harold Mayne-Nicholls hizo agua en entrevista

La participación de Harold Mayne-Nicholls en el programa “Tolerancia Cero”, de CNN Chile, emitido el lunes 7 de julio, dejó un sabor amargo entre quienes lo promueven como eventual carta presidencial independiente desde sectores de la Democracia Cristiana (DC). Dirigentes y militantes que estaban dispuestos a respaldar su postulación coincidieron en que se le vio débil, evasivo y visiblemente incómodo en pantalla.

En un momento político clave para la DC, que se apresta a definir su estrategia en la Junta Nacional del 26 de julio, el desempeño del exdirigente de la ANFP podría haber debilitado incluso más la posibilidad de que emerja como una carta de consenso.

3. Exalcalde «rey de los festivales» contratado en La Pintana

El cuestionado exalcalde de Peñaflor, Nibaldo Meza Garfia (DC), fue contratado en abril de 2025 como parte del gabinete de la alcaldía de La Pintana, liderada por la también democratacristiana Claudia Pizarro. Meza, conocido como “el rey de los festivales”, figura con un contrato a honorarios por un monto bruto mensual de $2.339.181 y una remuneración líquida de $2.000.000. El vínculo contractual se extiende entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2025.

El ruido en esta contratación proviene del Reporte de Hallazgos 2024-2025 de la Contraloría, que da cuenta de irregularidades en la gestión de Meza en contratos por trato directo de productoras vinculadas a campañas políticas, en el marco de actividades como festivales municipales, las que también son materia de investigación judicial.

Hemos llegado al final de +Política. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl.