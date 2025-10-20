Publicidad
La billetera empresarial se abre solo hacia la derecha PAÍS

La billetera empresarial se abre solo hacia la derecha

Andrés Cárdenas Guzmán
Por : Andrés Cárdenas Guzmán Periodista El Mostrador
Los registros del Servel muestran que los mayores aportes con publicidad en las senatoriales 2025 provienen de empresarios, concentrados en candidatos de derecha como Hoffmann, Coloma y Squella, mientras el oficialismo recibe principalmente financiamiento partidario y aportes menores.

El financiamiento electoral vuelve a poner bajo la lupa la relación entre dinero y política. Según el registro oficial del Servicio Electoral (Servel), los aportes con publicidad –donaciones en que los aportantes revelan su identidad– correspondientes a las campañas senatoriales de 2025 confirman que el empresariado chileno mantiene su preferencia por la derecha política, en este caso, por los candidatos de los pactos Chile Grande y Unido y Cambio por Chile.

La coalición que agrupa a Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), junto a Demócratas y Amarillos, así como el conglomerado conformado por el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, son los receptores de los montos más altos.

Candidatos como María José Hoffmann (UDI), postulante a un escaño por la Región de Valparaíso, reciben un respaldo sustancial, acumulando fondos de figuras como José Yuraszeck Troncoso, exdirector de Enersis –protagonista del caso Chispas, relacionado con la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis en 1997– y actual miembro del directorio de la Compañía Industrial de Catres (CIC), con $12 millones; Juan Ibáñez Walker, integrante del directorio de Chilexpress y vicepresidente de la Fundación Jaime Guzmán, con $8 millones; y Bernardo Larraín Matte, presidente de CMPC y vicepresidente de la compañía eléctrica Colbún, con $3 millones.

De manera similar, el postulante en la misma región Arturo Squella, timonel del Partido Republicano, concentra apoyos significativos, siendo el principal beneficiario del aporte más alto –hasta ahora–, realizado por Sergio Hernán Aguayo Espejo, socio de la Inmobiliaria Santa Carmela Limitada, por un monto de $12.093.429.

El segundo aporte más alto corresponde al realizado por Yuraszeck a Hoffmann, mientras que más atrás se ubican, por ejemplo, una donación de Ibáñez Walker al actual diputado y candidato a senador por el Maule, Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), por $10.000.000, y otra del empresario inmobiliario Pablo Javier Stuardo Gutiérrez al candidato a senador por La Araucanía, Rodolfo Carter (Ind-REP).

El soporte, en varios casos, trasciende fronteras partidarias dentro de la misma orientación ideológica. Por ejemplo, Bernardo Larraín Matte divide su apoyo entre ambos pactos de derecha, donando tanto a Hoffmann como a Carter. Este comportamiento es replicado por donantes como Juan Pablo Costa Gálvez, socio de la firma Asesorías e Inversiones Aspen SpA, y Arturo Claro Montes, presidente de MBI Corredores de Bolsa.

En el oficialismo, aportes menores y militantes

En contraste, si bien el Pacto Unidad por Chile (conformado por el oficialismo más la DC) recibe financiamiento significativo de sus partidos para diversos candidatos, y es receptor de aportes individuales con publicidad, los montos individuales máximos registrados por este concepto para sus candidatos son menores en comparación con los líderes de CGU y CxC. Por ejemplo, la candidata por el Maule Beatriz Sánchez (Frente Amplio) recibe uno de los mayores aportes individuales con publicidad en el pacto, siendo de $1.000.000, del embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo, uno de los primeros dirigentes del FA.

El mismo monto reciben el senador y candidato a la reelección por La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC), de parte de Nicolás Mena Letelier, militante DC y exsubsecretario de Justicia durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet; la también candidata a senadora por La Araucanía Elisa Loncon (Ind-PC), de parte de Fernando Salinas Manfredini, activista ambiental y exconstituyente de La Lista del Pueblo; y la actual senadora y candidata por el Maule Paulina Vodanovic (PS), de parte de Gianvictor Cuneo Nash, gerente de Recursos Humanos de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

El bloque oficialista concentra su financiamiento principalmente en fondos partidarios y aportes fiscales.

A continuación, se detalla el ranking de los candidatos que han recibido los mayores montos en concepto de aportes con publicidad, en orden descendente, y la procedencia de dichos fondos:

Ranking
Aportante (Persona Natural)
Monto Total Acumulado (CLP)
Pacto(s) Beneficiado(s)
Candidato(s) Principal(es) Apoyado(s)
1
Juan Eduardo Ibáñez Walker
$18.000.000
Chile Grande y Unido
Juan Antonio Coloma Álamos y María José Hoffmann
2
Sergio Aguayo Espejo
$12.093.429
Cambio por Chile
Arturo Squella
3
José Yuraszeck
$12.000.000
Chile Grande y Unido
Hoffmann
4
Bernardo Larraín Matte
$12.000.000
CGU y CxC
Hoffmann, Andrea Balladares y Rodolfo Carter
5
Juan Pablo Costa Gálvez
$11.090.000
CGU y CxC
Giovanni Calderón y Squella
6
Arturo Claro Montes
$9.000.000
CGU y CxC
Coloma Álamos, Carter y Squella
7
Patricio Parodi Gil, presidente de la compañía de seguros Consorcio Financiero
$8.000.000
CGU y CxC
Hoffmann, Squella y Luz Ebensperger
8
Domingo Cruzat Amunategui, miembro del directorio de Embotelladora Andina y exdirector de Enel Américas
$7.500.000
Chile Grande y Unido
Nicolás Noman y Coloma Álamos
9
José Estay Cuevas, abogado vinculado al mundo rural y las tradiciones ecuestres, hijo del exdiputado Enrique Estay Peñaloza
$6.750.000
Cambio por Chile
Squella y Soledad Loyola Vera
10
María Cecilia Piñera Morel, pediatra infectóloga e hija del expresidente Sebastián Piñera
$5.000.000
Chile Grande y Unido
Andrea Balladares
11
Carlos Cox Vial, integrante del directorio de Consorcio Financiero
$5.000.000
Cambio por Chile
Arturo Squella
12
Micaela Cartwright Vogt, miembro del directorio de la empresa frutícola Prize Superfruits
$5.000.000
Cambio por Chile
Rodolfo Carter
13
Pablo Stuardo Gutiérrez
$5.000.000
Cambio por Chile
Rodolfo Carter
14
César Norton Sacre, fundador y presidente de la compañía de electrocombustibles HIF Global
$5.000.000
Chile Grande y Unido
María José Hoffmann
Nota: Adicionalmente, Sandro Solari Donaggio contribuyó con $5.000.000 y Piero Solari Donaggio contribuyó con $4.000.000 directamente al partido Unión Demócrata Independiente (UDI), que forma parte del pacto Chile Grande y Unido.

Los grandes cheques de la contienda

El financiamiento de las campañas senatoriales 2025 ya tiene cifras contundentes: más de $20.880 millones en aportes registrados ante el Servel, entre fondos públicos, créditos personales, aportes partidarios y donaciones con publicidad.

El registro parte con los $265 millones entregados por el fisco a Renovación Nacional (RN), seguido por $156 millones a la UDI y $146 millones al PPD. Estos montos corresponden al financiamiento público inicial que reciben los partidos con representación parlamentaria.

Sin embargo, las cifras más abultadas provienen de los créditos personales contra reembolso. Arturo Squella figura con un préstamo de $150 millones, el mayor aporte individual del proceso. Le siguen el también candidato a senador por Valparaíso, Andrés Longton (RN), con $120 millones; y Coloma Álamos (UDI), candidato por el Maule, José Miguel Insulza (PS) y Diego Ibáñez (FA), ambos por Valparaíso, todos con créditos por $70 millones.

Entre los aportes de partidos a sus propios candidatos, el Partido Socialista lidera la lista con transferencias directas por más de $134 millones, distribuidos entre figuras como Paulina Vodanovic; Danisa Astudillo, candidata a senadora por Tarapacá; Daniella Cicardini, por Atacama; y José Miguel Insulza.

En la oposición, Renovación Nacional desembolsó más de $125 millones, con $25 millones para cada uno de sus candidatos al Senado en competencia, incluyendo a Camila Flores, candidata al Senado por Valparaíso; Miguel Becker, por La Araucanía; y Andrea Balladares y Hugo Rey, ambos por el Maule.

La UDI, en tanto, replicó la estrategia: financió con $15 millones a sus cartas senatoriales –entre ellas, María José Hoffmann, Coloma, Luz Ebensperger (candidata por Tarapacá) y Nicolás Noman (por Atacama)–, reforzando después con otros aportes publicitados de empresarios ligados al sector privado.

Varios nombres optaron por financiarse a sí mismos. El senador Huenchumilla registró aportes personales por $3 millones y créditos por hasta $1 millón, además de donaciones simbólicas de cercanos.

Lo mismo hizo Elisa Loncon, quien aportó $25 millones a su propia candidatura independiente dentro de Unidad por Chile. En el Partido Republicano, Ignacio Urrutia (candidato a senador por el Maule) destaca por autofinanciarse con más de $24 millones repartidos en tres transferencias.

El sistema de aportes con publicidad, diseñado para dar transparencia, hoy revela más bien la permanencia de una élite económica que continúa influyendo en la orientación del poder político. No son las empresas las que donan –porque la ley ya no lo permite–, sino las personas que las controlan. Y sus preferencias son claras.

