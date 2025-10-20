La billetera empresarial se abre solo hacia la derecha

El financiamiento electoral vuelve a poner bajo la lupa la relación entre dinero y política. Según el registro oficial del Servicio Electoral (Servel), los aportes con publicidad –donaciones en que los aportantes revelan su identidad– correspondientes a las campañas senatoriales de 2025 confirman que el empresariado chileno mantiene su preferencia por la derecha política, en este caso, por los candidatos de los pactos Chile Grande y Unido y Cambio por Chile.

La coalición que agrupa a Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), junto a Demócratas y Amarillos, así como el conglomerado conformado por el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, son los receptores de los montos más altos.

Candidatos como María José Hoffmann (UDI), postulante a un escaño por la Región de Valparaíso, reciben un respaldo sustancial, acumulando fondos de figuras como José Yuraszeck Troncoso, exdirector de Enersis –protagonista del caso Chispas, relacionado con la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis en 1997– y actual miembro del directorio de la Compañía Industrial de Catres (CIC), con $12 millones; Juan Ibáñez Walker, integrante del directorio de Chilexpress y vicepresidente de la Fundación Jaime Guzmán, con $8 millones; y Bernardo Larraín Matte, presidente de CMPC y vicepresidente de la compañía eléctrica Colbún, con $3 millones.

De manera similar, el postulante en la misma región Arturo Squella, timonel del Partido Republicano, concentra apoyos significativos, siendo el principal beneficiario del aporte más alto –hasta ahora–, realizado por Sergio Hernán Aguayo Espejo, socio de la Inmobiliaria Santa Carmela Limitada, por un monto de $12.093.429.

El segundo aporte más alto corresponde al realizado por Yuraszeck a Hoffmann, mientras que más atrás se ubican, por ejemplo, una donación de Ibáñez Walker al actual diputado y candidato a senador por el Maule, Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), por $10.000.000, y otra del empresario inmobiliario Pablo Javier Stuardo Gutiérrez al candidato a senador por La Araucanía, Rodolfo Carter (Ind-REP).

El soporte, en varios casos, trasciende fronteras partidarias dentro de la misma orientación ideológica. Por ejemplo, Bernardo Larraín Matte divide su apoyo entre ambos pactos de derecha, donando tanto a Hoffmann como a Carter. Este comportamiento es replicado por donantes como Juan Pablo Costa Gálvez, socio de la firma Asesorías e Inversiones Aspen SpA, y Arturo Claro Montes, presidente de MBI Corredores de Bolsa.

En el oficialismo, aportes menores y militantes

En contraste, si bien el Pacto Unidad por Chile (conformado por el oficialismo más la DC) recibe financiamiento significativo de sus partidos para diversos candidatos, y es receptor de aportes individuales con publicidad, los montos individuales máximos registrados por este concepto para sus candidatos son menores en comparación con los líderes de CGU y CxC. Por ejemplo, la candidata por el Maule Beatriz Sánchez (Frente Amplio) recibe uno de los mayores aportes individuales con publicidad en el pacto, siendo de $1.000.000, del embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo, uno de los primeros dirigentes del FA.

El mismo monto reciben el senador y candidato a la reelección por La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC), de parte de Nicolás Mena Letelier, militante DC y exsubsecretario de Justicia durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet; la también candidata a senadora por La Araucanía Elisa Loncon (Ind-PC), de parte de Fernando Salinas Manfredini, activista ambiental y exconstituyente de La Lista del Pueblo; y la actual senadora y candidata por el Maule Paulina Vodanovic (PS), de parte de Gianvictor Cuneo Nash, gerente de Recursos Humanos de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

El bloque oficialista concentra su financiamiento principalmente en fondos partidarios y aportes fiscales.

A continuación, se detalla el ranking de los candidatos que han recibido los mayores montos en concepto de aportes con publicidad, en orden descendente, y la procedencia de dichos fondos: