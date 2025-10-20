Más médicos, más carabineros y menos corrupción: 39 propuestas ciudadanas llegan a presidenciables

En la Casa Central de la Universidad de Chile se realizó la presentación del Informe “Propuestas Ciudadanas”, resultado de más de un año de trabajo participativo que reunió a cerca de 10 mil personas en todo el país. La iniciativa —desarrollada por el proyecto Tenemos que Hablar de Chile, impulsado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile— entregó a los equipos programáticos de las candidaturas presidenciales un total de 39 propuestas ciudadanas y cinco narrativas que reflejan los principales sentimientos sociales: desesperanza, miedo, incertidumbre, orfandad y potencial.

El encuentro fue encabezado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y la prorrectora de la UC, Marianne Krause, junto al rector Juan Carlos de la Llera. Asistieron los coordinadores programáticos de los comandos presidenciales de Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami.

“Que estas ideas sean escuchadas por los equipos programáticos de las candidaturas es un paso fundamental. Escuchar, dialogar y construir juntos es la base para recuperar las confianzas y proyectar un país más justo y esperanzador”, señaló el rector De la Llera.

Por su parte, la rectora Devés destacó que el trabajo conjunto entre ambas universidades ha permitido dialogar con la ciudadanía sobre los temas país y los desafíos actuales. “Los distintos coordinadores programáticos de las candidaturas presidenciales comentaron estos resultados y los vincularon con sus propios programas. Son voces muy constructivas, complementarias, y esperamos que este ánimo se proyecte al país”, agregó.

El proceso se inició en octubre de 2024 con una consulta digital abierta, respondida por más de 8.000 personas, y continuó con el Encuentro por Chile en la Estación Mapocho, donde participaron más de 700 representantes del mundo académico, social, político y empresarial. Durante 2025, se realizaron talleres temáticos en áreas como seguridad, economía y empleo, salud, educación y Estado, para evaluar la factibilidad de las ideas surgidas. Una segunda consulta digital permitió priorizar las 39 medidas finales que hoy conforman el informe entregado a los comandos.

Según el documento, las propuestas “no constituyen políticas públicas específicas, sino metas colectivas y orientaciones para la acción del Estado”, con el propósito de acercar las demandas ciudadanas a quienes diseñan programas de gobierno.

Cinco narrativas

El estudio identifica cinco narrativas que resumen las emociones y percepciones predominantes del proceso:

Por la esperanza: vinculada a la educación y salud pública.

vinculada a la educación y salud pública. Contra el miedo: centrada en la inseguridad y el crimen organizado.

centrada en la inseguridad y el crimen organizado. Por la certidumbre: enfocada en el empleo, la estabilidad y la economía.

enfocada en el empleo, la estabilidad y la economía. Contra la orfandad: relacionada con la desconfianza hacia las instituciones y la corrupción.

relacionada con la desconfianza hacia las instituciones y la corrupción. En favor del potencial país: orientada al desarrollo productivo, la innovación y la sustentabilidad.

39 propuestas ciudadanas

Entre las medidas más destacadas figuran:

Salud: aumentar la dotación de médicos especialistas en regiones, reducir las listas de espera y fortalecer los Centros de Atención Primaria.

aumentar la dotación de médicos especialistas en regiones, reducir las listas de espera y fortalecer los Centros de Atención Primaria. Educación: reformar el financiamiento de la educación superior, revitalizar la educación pública y mejorar las condiciones laborales de los docentes.

reformar el financiamiento de la educación superior, revitalizar la educación pública y mejorar las condiciones laborales de los docentes. Seguridad: fortalecer controles fronterizos, endurecer penas a reincidentes, aumentar patrullajes y mejorar la coordinación entre policías y fiscalías.

fortalecer controles fronterizos, endurecer penas a reincidentes, aumentar patrullajes y mejorar la coordinación entre policías y fiscalías. Estado y política: aprobar leyes anticorrupción, garantizar transparencia, reducir los cargos de confianza política y establecer una carrera pública basada en mérito.

aprobar leyes anticorrupción, garantizar transparencia, reducir los cargos de confianza política y establecer una carrera pública basada en mérito. Economía: generar empleos formales, apoyar a PYMES, reducir trabas burocráticas, preparar para los trabajos del futuro y acelerar la inversión en infraestructura.

generar empleos formales, apoyar a PYMES, reducir trabas burocráticas, preparar para los trabajos del futuro y acelerar la inversión en infraestructura. Desarrollo: diseñar una estrategia nacional de desarrollo productivo, potenciar la educación técnico-profesional, fomentar industrias estratégicas como el litio e incluir educación digital, ambiental y financiera en los colegios.

Reacciones de los comandos presidenciales

Los equipos programáticos valoraron la instancia y coincidieron en la necesidad de incorporar las voces ciudadanas en sus programas.

“Es realmente extraordinaria la oportunidad que nos dan las universidades de escuchar a Chile, de recoger lo que está pensando la gente y de verificar cómo están nuestras propuestas en función de eso. Realmente compartimos el diagnóstico que tiene la gente y las propuestas técnicas que hacemos en función de esas demandas”, señaló Ricardo Fábrega, coordinador del programa de Harold Mayne-Nicholls.

En tanto, Carmen Soza, directora ejecutiva de Ideas Republicanas y encargada programática de la candidatura de José Antonio Kast, destacó que “hay mucha sintonía entre las propuestas y los dolores de los cuales nos hablaron acá y en lo que nosotros estamos viendo desde la campaña y el trabajo territorial”. “En el fondo, vemos que todos sabemos qué es lo que hay que hacer y vemos que tenemos urgencias de las cuales hacernos cargo”, explicó.

En esta línea, Camila Miranda, coordinadora programática de Jeannette Jara destacó el trabajo de la plataforma impulsada por las universidades. “Como siempre, Tenemos que Hablar de Chile, una experiencia de encuentro, de reflexión de la ciudadanía, poniendo sus puntos sobre la mesa y eso es lo que necesitamos. Pensando en el futuro, cómo las ideas comunes se ponen en conjunto para trabajar por un bien del país”.

Asimismo, Magdalena Vergara, del equipo programático de Evelyn Matthei valoró el espacio. “Siempre es muy importante y muy enriquecedor conversar este tipo de cosas. Me parece que el trabajo que han hecho Tenemos que Hablar de Chile. Ha ayudado mucho también a los diagnósticos, a pensar cómo nosotros recuperamos precisamente esa esperanza, esa desconfianza, esa falta de certeza, el miedo de que hoy día están manifestando la ciudadanía y poder escuchar también a los otros candidatos, a la rectora, en fin, en cómo nosotros trabajamos de forma conjunta para sacar al país adelante”.

Hacia la devolución a la ciudadanía

Con esta presentación se cierra una etapa clave del proyecto, que ahora iniciará su fase de devolución de resultados a la ciudadanía, en línea con el principio de transparencia y participación que ha guiado el proceso desde su creación en 2020.

Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile hizo un balance del encuentro. “Quedamos muy contentos con la instancia. Tuvimos una discusión de ideas importante respecto de cómo coinciden nuestras propuestas con los programas presidenciales de casi todos los candidatos. Esto es parte del ejercicio democrático de encontrarnos, de discutir sobre aquello que queremos para el país desde los distintos frentes y es lo que podemos aportar desde Tenemos que Hablar de Chile”.

Revisa el informe completo del Proyecto Propuestas Ciudadanas aquí